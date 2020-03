Forskere: Narhvals-mysterium er løst

Thomas Munk Veirum Søndag, 22. marts 2020 - 09:26

Præcist hvad, narhvalens lange stødtand skal gøre godt for, er nu nærmere en opklaring:

- Det er ret simpelt det tanden fortæller sin modstander, nemlig at ”jeg er større end dig”, udtaler Zackary Graham, fra Arizona State University.

Han er hovedforfatter på et nyt studie af narhvalens tand. Studiet er gennemført i samarbejde mellem Grønlands Naturinstitut, Arizona State University og Federal University af São Paulo.

Resultatet er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Biology Letters, og det bygger på data fra 245 voksne narhvalshanner fanget i Grønland:

- Ved at inddrage værdifulde informationer fra den grønlandske fangst af narhvaler, ved vi nu, hvad funktionen er af narhvalens specielle tand, udtaler Eva Garde fra Grønlands Naturinstitut i en pressemeddelelse.

Der har gennem tiderne nemlig været mange teorier om, hvad narhvalen egentlig bruger stødtanden til:

- Et våben i kampe mellem hanner, en teori bygget på de mange ar som narhvalhannerne tit ses med; et redskab til at fange fisk med; til at rode op i havbunden med; eller til at stikke hul i isen med. Det er også foreslået at tanden bruges som temperatur og klimaføler, skriver Naturinstituttet.

Brugte data fra narhvalfangst i Grønland

Men tanden er altså hovedsageligt et signal, som narhvalhannerne bruger, når de skal afgøre hierarkiet imellem sig:

- I første omgang handler det om kommunikation hannerne imellem kaldet ”tusking”. Her stikker hannerne tanden op af vandet, og de krydser ”klinger” – uden at det dog bliver en voldsom kamp, siger Eva Garde og fortsætter:

- Én anden ting, der muligvis også sker, er, at hunnerne vælger en han ud fra størrelsen på stødtanden.

Forskerne har i undersøgelsen sammenlignet dyrernes haler og stødtænder ud fra viden om, at hvis stødtanden har betydning for at tiltrække hunner eller i kampen med andre hanner, så vil den variere mere i størrelse end halen:

Kun de største

- Dette er fordi mange seksuelle træk hænger tæt sammen med kropskondition, således at kun de største og de stærkeste individer har råd til at bruge en masse energi på at producere disse ekstremt store træk, skriver Naturinstituttet.

Og i undersøgelsen fandt forskerne netop, at længden på stødtanden varierede meget mere end bredden på hvalernes hale.

- Ved at kombinere disse resultater med i forvejen kendte egenskaber hos tanden (f.eks. hvor meget kraft tanden kan klare før den brækker), finder vi, at tanden er et signal, der er seksuelt selekteret for, og som bruges i “tusking” dyster hanner imellem, siger Zackary Graham.