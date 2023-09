Forskere: Legalisering af hash kan føre til mindre kriminalitet

Videnskab.dk Fredag, 01. september 2023 - 08:52

Her i Grønland har legalisering af cannabis flere gange været på Inatsisartuts dagsorden, hvor politikerne vil have undersøgt fordele og ulemper.

I Danmark er debatten blusset op de senere dage efter et drab på Christiania, og i kølvandet på debatten siger to forskere, at hvis Danmark legaliserede hash, ville man få mindre kriminalitet. Det skriver Videnskab.dk.

»De fleste studier, der kigger på det, finder, at det vil svække kriminalitet,« siger Floris Zoutman, lektor på Norges Handelshøyskole, der har forsket i effekterne af cannabis-legalisering i USA, til Videnskab.dk.

Lektor i kriminologi på Malmø Universitet, Kim Møller, der forsker i kriminelle markeder og særligt cannabishandlen, er enig i, at det kan svække kriminaliteten med en legalisering.

Kræver konkurrencedygtig handel

For at svække den bandekriminalitet, som tjener penge på salg af cannabis, kræver det dog, at den lovlige handel er konkurrencedygtig.

Den illegale handel forsvinder ikke bare fra den ene dag til den anden med legalisering. Særligt ikke hvis staten sætter en høj skat på salg af cannabis, som vi for eksempel kender det fra cigaretsalg.

»Man skal tiltrække kunderne fra statens side. En tredjedel flytter over fra den ulovlige til den lovlige handel rimelig hurtigt – resten tager længere tid,« siger Kim Møller, til Videnskab.dk.

Organiseret kriminalitet følger samme markedslogik som andre markeder. Banderne laver som alle andre virksomheder – helt bevidst eller ubevidst – en såkaldt cost benefit-analyse ifølge Floris Zoutman.

Forsker: Lovlig handel kan vinde priskrig

Når fordelen ved at sælge cannabis ikke længere overgår omkostningerne for banderne, giver det ikke længere mening for dem at fokusere på cannabissalg.

Her har det lovlige hashmarked faktisk en fordel, mener Kim Møller. Det lovlige marked har midlerne til at vinde en potentiel priskrig.

En lovlig produktion gør det muligt at have større plantager, og producenterne undgår stress fra politiet eller voldelige konkurrenter, som ellers er tilfældet i den illegale produktion. Alt sammen faktorer, der kan give en produktion til en lavere salgspris.

De to forskere trækker på viden og erfaringer fra udenlandske studier, hvor cannabis allerede er legaliseret. De udenlandske studier kan ikke direkte oversættes til danske forhold, men det generelle billede vil formentlig være sammenligneligt, vurderer forskerne.

Cannabis-legalisering fører som regel til mindre kriminalitet

Generelt finder de et mønster, hvor cannabis-legalisering fører til mindre kriminalitet, eller at kriminaliteten forbliver nogenlunde på samme niveau.

Mere kriminalitet på baggrund af en legalisering kan de næsten ikke finde eksempler på i den videnskabelige litteratur. Et amerikansk studie, foretaget på vestkysten i USA i staten Oregon, viser en stigning i kriminalitet efter legalisering, men det skyldes ifølge de to forskere en særlig amerikansk bagside:

Forhandlerne af cannabis har nogle steder mange kontanter liggende og er derfor udsat for røverier.

Floris Zoutman ser ikke, at en lignende situation skulle opstå i Danmark, da vi Danmark bruger meget få kontanter. Han er også generelt skeptisk overfor, at banderne skulle yde vold eller lignende mod de lovlige forhandlere.