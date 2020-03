Forskere: Hold dig væk fra smittede familiemedlemmer

Lise Brix, Videnskab.dk Lørdag, 28. marts 2020 - 12:16

Tre danske forskere har et klart budskab, som de forsøger at få ud i verden:

Hold dig langt væk fra familiemedlemmer og andre i husstanden, hvis du er syg: Du risikerer muligvis at gøre dem endnu mere syge end dig selv.

- Vi ved fra andre virus-sygdomme, at intensiv smittespredning i husstanden kan gøre sygdommen mere alvorlig. Derfor undrer det os, at sundhedsmyndighederne ikke har råbt meget højt om, at personer smittet med COVID-19 skal isoleres fra andre i husstanden, siger Rudi GJ Westendorp, som er professor ved sektionen for epidimiologi på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

Forskningsartikel

Sammen med to andre danske forskere har han netop skrevet en endnu upubliceret forskningsartikel - et såkaldt letter - som argumenterer for, at udsættelse for store mængder af viruspartikler muligvis kan forværre sygdommen COVID-19.



Det skriver Videnskab.dk.



Det er vigtigt at understrege, at der ikke findes videnskabelig dokumentation for, at intensiv smitte med ny coronavirus forværrer sygdommen.

Men forskerne mener, at myndighederne bør handle og kommunikere til befolkningen ud fra et forsigtighedsprincip.

Derfor har de forsøgt at råbe myndigheder og politikere på Christiansborg op om den mulige problemstilling ved smitte inden for husstanden.

- Andre virus-sygdomme såsom mæslinger, skoldkopper og polio er mere alvorlige, hvis folk bliver udsat for intensiv smitte fra andre i husstanden. Derfor mener vi, at det er meget rimeligt at antage, at det samme gælder for ny coronavirus, siger Peter Aaby, som er adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet.

Unødig bekymring

Professor i infektionssygdomme ved Rigshospitalet Jens Lundgren mener derimod, at der er tale om ren »spekulation,« som ikke bør fremhæves, fordi det blot skaber unødig bekymring.

- Det med at være nervøse skal vi prøve at håndtere og dæmpe. Det har vi ikke brug for lige nu. Ro på, skriver han i en email til Videnskab.dk.

- Det er klart, at personer med COVID i hjemmet skal isolere sig fra andre i husstanden. Selvstændigt værelse, grundig udluftning og meget fokus på håndhygiejne, når man færdes i fællesrum (for eksempel toilet),« lyder hans anbefaling, som bygger på en betragtning om, at man bør begrænse smitten i hjemmet.

Peter Aaby henviser til et upubliceret studie fra Taiwan, som indikerer, at smittespredning i langt højere grad sker blandt syge personers kontakter i husstanden end blandt kontakterne uden for husstanden. (Studiet skal tages med et gran salt, fordi det endnu ikke er publiceret, og derfor ikke er gennemtjekket af andre forskere.)

Et andet studie publiceret i det videnskabelige tidsskrift New England Journal of Medicine undersøger smittespredning blandt børn, som blev indlagt med COVID-19 i Wuhan i Kina. Næsten alle børn, som indgår i studiet, blev smittet i hjemmet.

Ingen af studierne giver dog svar på, hvorvidt personer, som blev smittet i hjemmet, blev mere syge end andre. Men Peter Aaby påpeger, at eftersom de kinesiske børn blev indlagt på hospitalet »må man formode, at de var mere syge.«

Professor: Muligt de har ret

Professor i virologi Allan Randrup Thomsen er ikke en del af opråbet til politikere og myndigheder, men han mener, det er godt, at de tre forskere advarer om det mulige problem ved smittespredning i hjemmet.

- Vi ved stadig ikke noget om, hvilken dosis viruspartikler der skal til, før du bliver syg af ny coronavirus. Vi ved heller ikke, hvad dosis betyder for sygdomsforløbet. Men vi ved fra andre virussygdomme, at den dosis virus, som du udsættes for, meget ofte spiller en rolle for, hvor syg du bliver. Så jeg vil absolut ikke afvise, at deres hypotese kan være rigtig, siger Allan Randrup Thomsen, som er professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet.

I øjeblikket lyder anbefalingerne fra danske myndigheder allerede, at du bør have »så lidt kontakt som muligt med personer i din husstand«, hvis du er syg.

- Undlad fysisk kontakt, for eksempel kys og kram, og hold så vidt muligt 1-2 meters afstand. Undgå så vidt muligt at sove sammen og at tilbringe længere tid i samme rum, lyder det, hvis du klikker dig ind under 'Ofte stillede Spørgsmål' hos Sundhedsstyrelsen.

God mening

For professor Allan Randrup Thomsen giver det imidlertid god mening, at myndighederne ikke har meldt klart ud til befolkningen, at der muligvis kan være en ekstra risiko forbundet med smittespredning i hjemmet.

- Det er svært for myndighederne at give anbefalinger om noget, som ikke hviler på et stærkt videnskabeligt fundament. Særligt, når det handler om noget meget indgribende som at udvise social distance i hjemmet. Det kan du bedre gøre som uafhængig forsker. En autoritet som Sundhedsstyrelsen skal være meget mere forsigtige med, hvad de melder ud, siger Allan Randrup Thomsen og tilføjer:

- Jeg synes, at det er rigtig fint, at forskerne rejser problemstillingen. Så kan folk jo selv bestemme, om de føler sig overbeviste af deres argumenter og handle derefter.

Videnskab.dk har forsøgt at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen, som har henvist videre til Statens Serum Institut, der endnu ikke vendt tilbage på Videnskab.dk's spørgsmål.