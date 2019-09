Forskere: Forbyd 16-årige at købe alkohol

Anne Ringgard, Videnskab.dk Tirsdag, 24. september 2019 - 16:37

Det er helt hen i vejret, at danskere under 18 år helt lovligt kan købe alkohol og drikke sig i hegnet, så tit de vil, lyder det fra flere forskere.



Det skriver Videnskab.dk.

»Jeg er chokeret over at høre, at 16-årige må købe alkohol i Danmark,« sagde den amerikanske neuropsykiater Dr. Nora Volkow - en af verdens mest anerkendte og prisbelønnede misbrugsforskere - da hun for nyligt talte ved et symposium i København.

»Hjernen er slet ikke udviklet i den alder,« fortsatte hun.

Morten Grønbæk, der er formand for Vidensråd for Forebyggelse og direktør for Statens Institut for Sundhed, er helt enig med Nora Volkow i, at aldersgrænsen for at kunne købe alkohol i Danmark er absurd lav.

»Når man er 16 år, er man skrupforvirret og bestemt ikke voksen nok til at træffe et oplyst valg om noget som helst,« siger Morten Grønbæk til Videnskab.dk.

Helbredet tager skade

Han har i mange år har forsket i alkohols betydning for helbredet.

»Det er en rigtig dum ordning, at man kan gå ind og købe alkohol i den alder. I andre lande taber de kæben over det. Vi ved ovenikøbet, at den danske aldersgrænse ofte ikke bliver håndhævet, og at man i praksis kan købe alkohol som 14-årig,« fortsætter han.

Danmark er blandt de europæiske lande, der har den laveste aldersgrænse for, hvornår man må købe alkohol. Samtidig drikker flere danske unge, og de drikker sig langt oftere fulde, end unge i alle andre europæiske lande.

Det er veldokumenteret, at en højere aldersgrænse, som håndhæves, er et af de tiltag, der bedst kan forebygge, at unge drikker for meget, meddelte Vidensråd for Forebyggelse for nyligt i en rapport, der samler dansk og international forskning i unges alkoholkultur.

Forskerne bekymrer sig om unges druk af flere grunde. Først og fremmest fordi der er større risiko for alvorlige ulykker, når man er fuld, men også fordi meget alkohol er ekstremt usundt. Hvis unge drikker meget, allerede når de kun er 16 år, er der risiko for, at de bliver ved med at drikke meget, når de bliver voksne.

Del af hverdagen

»Når man starter tidligt med at drikke meget, får man gjort et stort alkoholforbrug til en del af sit liv. Man tager det med sig videre i livet,« siger Mads Uffe Pedersen, der er professor på Center for Rusmiddelforskning og gennem mange år har forsket i unge og rusmidler.

I det hele taget mangler der viden om, hvordan unges druk påvirker deres fysiske og mentale sundhed både på kort og lang sigt, konkluderer en systematisk gennemgang af den samlede forskning på området, publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift PLOS One i 2011.