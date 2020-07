Forskere: Farligt at magteliten bor i Nuuk

Thomas Munk Veirum Mandag, 13. juli 2020 - 09:30

I en analyse har to forskere kortlagt Grønlands magtelite, og forskerne har ud fra analysen lavet en liste med 123 personer, som betegnes som landets elite.

Forskerne har lavet analysen ved at se på, hvem der sidder på topposterne i det grønlandske samfund, fordi det er disse mennesker, der formodes at have størst mulighed for at præge udviklingen i Grønland:

- De 123 magtelitemedlemmer bestrider i alt 701 positioner i toppen af det grønlandske samfund på tværs af 201 forskellige fora, skriver de to forskere Morten Fischer Sivertsen, cand.scient.soc og Ph.D-studerende ved Roskilde Universitet og Anton Grau Larsen, Adjunkt, Roskilde Universitet og Copenhagen Business School.

Sådan fordeler eliten sig 34 personer er politikere som medlemmer af Naalakkersuisut samt markante profiler i Inatsisartut. 24 personer kommer fra det private erhvervsliv, som primært består af direktions- og bestyrelsesmedlemmer fra de største virksomheder, f.eks. Polar Seafood. 22 personer kommer fra embedsværket. 21 personer kommer fra det offentlige erhvervsliv. 14 kommer fra ikke-statslige interesseorganisationer (NGO), som f.eks. fagforeningen SIK og arbejdsgiverorganisationen Grønlands Erhverv. 7 personer kommer fra den akademiske verden.

Analysen fra de to forskere er ved at blive vurderet af et videnskabeligt panel, men forskerne har valgt at offentliggøre deres resultater, da de omtales af DR og KNR.

Fare for tunnelsyn

Forskerne konkluderer, at de store forskelle mellem eliten og resten af befolkningen findes inden for uddannelse og bopæl:

- 82,9 procent af magteliten bor i Nuuk, mens Nuuks befolkning på landsplan udgør 32 procent. 79 procent af magteliten har en videregående uddannelse overfor kun 11 procent af befolkningen, skriver forskerne.

Ifølge forskerne giver de store forskelle inden for uddannelse og bopæl anledning til en bekymring for, at eliten bliver for ensartet en gruppe:

- Dette kan skabe et tunnelsyn og faren bliver, at magtelitens dagsorden bliver en anden, end det omkringliggende samfund, som de sætter kursen for, skriver forskerne.

Man kan læse hele listen over Grønlands magtelite nederst i forskernes artikel - Magteliten i Grønland.