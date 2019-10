Forskere: Danmark sakker håbløst bagud i Arktis

Redaktionen Tirsdag, 08. oktober 2019 - 16:36

Men hverken den nuværende eller den tidligere regering har sat penge af til bygning af et nyt skib til afløsning for det 38 år gamle ’Dana’, der både er dyrt i drift og kun har få års levetid tilbage, skriver Politiken tirsdag.

Uden et nyt skib, der kan bruges i isfyldt farvand, kan Danmark ikke bidrage til forskning i Nordatlanten og ved Grønland. Et dansk forskningsstop vil komme, netop som klimaforandringer har udløst et nyt kapløb om ressourcer og rettigheder i området.

Ledelsen af Dansk Center for Havforskning (DCH), der er et samarbejde mellem alle danske havforskningsinstitutioner, advarer i dag i et debatindlæg mod, at Danmark snart vil stå uden forskningsskib.

- Danmark er ved at spille sig selv af banen, fordi vi snart står uden et havforskningsskib til at løse den vigtige opgave, det er at skaffe viden om og ikke mindst at demonstrere Danmarks engagement i udviklingen i Arktis, fremgår det af debatindlægget.

Planerne ligger klar

Planerne for et nyt skib, der kan sikre fortsættelse og fornyelse af den over 100 år gamle tradition for danske havforskningsskibe, har ellers været klar i flere år. Danmarks Tekniske Universitet har udarbejdet et skitseprojekt til et nyt moderne skib, der kan sejle i op til en meter tyk havis.

Projektet er blevet drøftet med Styrelsen for Forskning og Uddannelse under Forskningsministeriet, men i regeringens finanslovsforslag er der ikke sat penge af til at indlede projektering og byggeri. Det skaber bekymring.

- Hvis Danmark mener det alvorligt med at være en arktisk nation, bliver vi også nødt til at give vores bidrag til at udforske og passe på ressourcerne, som der sandsynligvis bliver flere af i fremtiden. Ellers overlader vi det til russere, kinesere og andre store spillere, og det bliver en slags lovløst klondike, siger næstformanden for DCH, lektor Peter Grønkjær fra Aarhus Universitet, til Politiken.