Forskere: Coronapatienter kan få hjerneskader

Ritzau Onsdag, 08. juli 2020 - 16:59

Nedsat smags- og lugtesans, hukommelsestab og koncentrationsbesvær.

Det er nogle af de senfølger, som plager patienter, der har været indlagt med Covid-19 - sygdommen der forårsages af smitte med coronavirus.

Det oplyser professor og ledende overlæge Lars Østergaard, infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Det kommer således ikke bag på ham, at forskere fra University College London har påvist nerveskader og skader i hjernen hos 43 coronapatienter.

- Det kan vi godt nikke genkendende til.

- Vores resultater viser også hjernepåvirkning og påvirkning af nervesystemet, siger Lars Østergaard.

Minder om meningitis

Infektionsmedicinsk afdeling har fulgt 46 patienter seks uger efter udskrivelsen.

13 af dem melder om problemer med deres smags- og lugtesans, og 14 oplever koncentrationsbesvær, træthed eller hukommelsestab.

- Vi har kendt til, at der var problemer med nedsat smags- og lugtesans. Men det er nyt, at patienterne også melder om besvær med koncentration og hukommelse seks uger efter udskrivelse, siger Lars Østergaard.

Det minder ifølge overlægen om symptomer, man ser hos personer med meningitis (hjernehindebetændelse, red.).

- Det kommer vi til at følge endnu mere grundigt op på. Og vi vil give et tilbud om genoptræning til de her patienter, hvis det bliver nødvendigt.

- Altså det samme tilbud, som vi ville give andre, der har haft en påvirkning af hjernen. Eksempelvis personer der har været indlagt med meningitis, siger Lars Østergaard.

Kan være arveligt betinget

Covid-19 er hovedsageligt en respiratorisk sygdom, der påvirker lungerne.

Men det tyder på, at sygdommen også kan påvirke hjernen hos en gruppe af patienter.

- Det er en lille gruppe patienter, vi har undersøgt, og vi har ikke noget klart sammenligningsgrundlag til andre infektioner.

- Men min fornemmelse er, at der er noget nyt her, som er væsentligt at få undersøgt nærmere, siger Lars Østergaard.

Professor Jens Lundgren, Rigshospitalet, ser samme former for hjernepåvirkning hos nogle af de patienter, han følger.

- Det gode spørgsmål er, hvad der gør, at man er disponeret for at få disse senfølger.

- Vi ved endnu ikke, om det kan være arveligt betinget via gener, eller om det kan være de små blodpropper, som vi også ved, at sygdommen kan udløse, der er årsag, siger han.

Sundhedsstyrelsen er bekendt med, at der kan være senfølger efter Covid-19.

- Der kan i flere uger være vedvarende uspecifikke symptomer som træthed, koncentrationsbesvær og varierende temperaturforhøjelse, som forværres ved anstrengelse, fremgår det af de seneste retningslinjer om håndteringen af sygdommen.