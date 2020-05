Forskere skal undersøge gas fra indlandsisen

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 20. maj 2020 - 10:32

Hvor store mængder kommer der, og hvad er det for naturlige processer, der danner og frigiver den potente drivhusgas under isen?

For at svare på det spørgsmål skal forskere fra både Aarhus, Københavns og Utrecht universitet undersøge fænomenet, nemlig metangas, der suser ud under indlandsisen.

Stor udledning

Forskerne vil ved hjælp af feltmålinger over længere tid få en mere præcis indsigt i mængden af metan, der udledes fra indlandsisen, og de naturlige processer der ligger bag.

- Vi er blevet overrasket over, hvor meget, der faktisk kommer ud. Et andet studie fra samme område, har konkluderet, at der sandsynligvis udledes lige så meget metan til atmosfæren fra smeltevandet, som fra floder i Afrika og Amazonas, siger Jesper Riis Christiansen, der er lektor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Han skal lede forskningsprojektet ‘Methane Emission from Ice Sheets – importance for the past, present and future atmosphere (MetICE)’, i samarbejde med forskere fra både Aarhus, Københavns og Utrecht universitet. Projektet har netop fået støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Oprindelsen skal fastslås

Der er også et andet spørgsmål, som forskningsholdet skal undersøge, nemlig om der bliver produceret af levende organismer under isen her og nu.

- At kunne forbedre vores muligheder for målinger i dette miljø er altafgørende for at forstå betydningen af denne ukendte kilde af metan for det arktiske drivhusgasbudget nu og i fremtiden. Vores forskning vil mere detaljeret end hidtil kunne fastslå oprindelsen af metanen, hvilket kan hjælpe os til at forstå om forøget afsmeltning af indlandsisen i fremtiden medfører en forøget udledningen af metan til atmosfæren, lyder det fra Jesper Riis Christiansen.