Forskere satte kamera i panden på et barn i to år for at undersøge dets første ord

Bold, fugl, mor og far. Barnets første ord er ekstremt betydningsfulde. Måske især for forældre der ønsker, at deres børn skal kunne ytre deres behov så hurtigt som muligt.

Men hvordan lærer og forstår børn egentlig deres første ord?

Kameraoptagelser fra 6 til 26 måneder

Det har et amerikansk forskerhold gjort os lidt klogere på i et nyt studie, udgivet i tidsskriftet Science. Her præsenterer de en ny model baseret på kunstig intelligens (AI), som via kameraoptagelser af et enkelt barn, fra det var seks til 26 måneder, kobler de ting, barnet ser, med ord fra forældrene. Det skriver Videnskab.dk

Videnskab.dk skriver, at modellen er baseret på en algoritme, der forbinder ting, som barnet ser, såsom en gryde, et par sko, en spand, en bold eller lignende, med udtalelser fra eksempelvis forældre, der snakker med barnet, når det spiser, læser eller leger.

- Et eksempel kunne være, at barnet sidder på skødet af sin mor og kigger i en bog. Moren siger, »se, der er en baby«, og peger på et billede af en baby i bogen. Efter et par gentagelser begynder barnet selv at pege på billedet af babyen, når moren siger ’baby’, hvilket tyder på, at barnet forstår sammenhængen mellem billedet og ordet.

Resultaterne af det nye studie peger ifølge de amerikanske forskere på, at børn primært lærer via en simpel indlæringsmekanisme, nemlig associativ læring, og i mindre grad er afhængig af medfødte anlæg for at lære sprog.

- Vores studie viser, at selv den mest simple associative læringsmekanisme – at knytte ord til ting – er et tilstrækkeligt signal, når det gælder tilegnelsen af de basale sprogkundskaber, yder det fra Wai Keen Vong.

62,5 timers optagelser

Studiet bygger som nævnt på optagelser af et enkelt barn, der er blevet udstyret med et kamera fastgjort på hovedet i én procent af dets vågne timer i en periode på cirka to år. Det er blevet til 61,5 timers kameraoptagelser, svarende til omkring en kvart million ord, der er blevet koblet til de ting, som barnet ser og interagerer med i hverdagen.