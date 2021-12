Forskere har kortlagt undervandsstøj omkring Grønland

Redaktionen Tirsdag, 07. december 2021 - 10:50

Et internationalt hold af forskere fra Aarhus Universitet, Grønlands Naturinstitut og University of Washington har analyseret et af de største datasæt omkring undervandsstøj, der nogensinde er indsamlet.

Indsamlingen har resulteret i en kortlægning af undervandsstøj, der omfatter Melville Bugt, Baffin Bugt og Davis Strædet, Sydgrønland, havet ud for Tasiilaq samt Grønlandshavet, oplyser Grønlands Naturinstitut i pressemeddelelse.

Ifølge instituttet er viden om undervandsstøj vigtig, da støjen kan påvirke havpattedyr på mange forskellige måder. Støjen kan give høretab, hvis dyrene befinder sig meget tæt på en kraftig lydkilde, eller resultere i flugt, hvis dyrene skræmmes.

Støj optaget i op til et år

Ofte vil støjen nok snarere resultere i mildere reaktioner, hvor dyrene måske midlertidigt opgiver deres forehavende, bevæger sig væk fra et område, eller dyrenes kommunikationsafstande forkortes.

Forskerne har optaget havets lyde i op til et år ad gangen, så forskerne kunne undersøge og sammenligne de undersøiske lydbilleder på tværs af årstider og lokaliteter. Den nye viden skal bruges til at kunne følge udviklingen, efterhånden som de menneskelige aktiviteter i havene ved Grønland tager til.

Det fortæller Malene Simon fra Grønlands Klimaforskningscenter ved Grønlands Naturinstitut:

- Større menneskelig tilstedeværelse

- Et mere isfrit Arktis fører sandsynligvis til større menneskelig tilstedeværelse i området både i form af nye og hurtigere skibsruter mellem Atlanterhavet og Stillehavet, øget fiskeri, råstofudvinding som f.eks. olieefterforskning og en stigende militær tilstedeværelse fra de arktiske nationer.

- Dermed forventes undervandsstøjen også at stige, men for at måle en stigning skal man have et sammenligningsgrundlag, og det er her vores nye studie kommer ind i billedet med en masse ny viden, udtaler Malene Simon, der har ledet indsamlingen af de mange data.

Lydoptagelserne er lavet med 26 målestationer ud for Grønlands kyst, hvor lydoptagere har været placeret på dybder mellem 100 og 400 m.