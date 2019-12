Forskere gør enestående vulkan-fund i havet vest for Nuuk

Kristian Sjøgren, Videnskab.dk. Tirsdag, 03. december 2019 - 07:47

Danske forskere har fundet en vulkan i havet vest for Nuuk.

Fundet er unikt, fordi den stammer fra dengang, hvor superkontinentet Pangea blev opdelt, og Afrika, Europa og Amerika langsomt begyndte at glide fra hinanden.

Opdelingen skabte en masse vulkaner langs hele Atlanterhavet, men de befinder sig alle sammen under havbunden og er derfor svære at finde og undersøge.

Vulkanen vest for Nuuk blev da også fundet ved et tilfælde, da et olieselskab ledte efter olie.

- Der er ikke så tit, at man støder på vulkaner fra den tid, fordi de befinder sig under havets bund. Derudover er det sjovt, at vi finder den netop vest for Grønland, fordi Atlanterhavet jo endte med at blive skabt mellem Østgrønland og Europa, siger forskeren bag fundet, ph.d. og geolog Christian Knudsen fra Danmarks Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), da Videnskab.dk fanger ham til en snak.

Opdagelsen er for nylig offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Canadian Journal of Earth Sciences.

Giver ny viden om Grønlands udvikling

Det er altid spændende med nye data, og i dette tilfælde er data en vigtig brik i at fortælle historien om den geologiske udvikling mellem Grønland og Canada.

Sådan skriver Henrik Stendal, der er chefgeolog for den grønlandske regering, da Videnskab.dk ’hooker’ op med ham på mail.



Henrik Stendal har ikke deltaget i det nye studie, men han har læst det og fortæller, at det kommer med spritny viden vedrørende udviklingen af Grønlands geologi.

Den hidtidige tolkning er i den sammenhæng baseret på geologiske kort på land, mens man henover havet må tolke ud fra geofysiske målinger af undergrunden.

- Men her er der en boring midt mellem de to lande, som giver ny information om udviklingen af området med hensyn til, hvilke bjergarter der er tale om, men også vigtig information om dannelsestidspunktet. Dermed kan historien og udviklingen stykkes sammen med endnu større sandhedsværdi end tidligere, skriver Henrik Stendal.

Opdagede vulkan ved et tilfælde

Opdagelsen af den sjældne vulkan skete, i forbindelse med at Christian Knudsen skulle undersøge, om der kunne vrides mere viden ud af det smulder, som var kommet op fra et olieselskabs boringer efter olie i havet ud for Vestgrønland.

Olie havde de ikke fundet noget af, men…

- Jeg har sådan en ’pistol’, der kan måle grundstofsammensætningen i jordprøver. Systematisk opmåling af alt smulderet fra boringerne viste, at i en del af prøverne fra brønden AT 2-1 vest for Nuuk var der et meget højt indhold af grundstofferne zirkonium og niobium, fortæller Christian Knudsen.

- Det er karakteristisk for den type af vulkaner, som bliver dannet, når et kontinent bryder op – i dette tilfælde på et tidspunkt for 95 millioner år siden, da superkontinentet Pangea blev brudt op.

Efterfølgende har forskerne været i gang med at klarlægge, om vulkanen var eksplosiv.

Her tegner sig et billede af, at den grønlandske vulkan ikke bare brummede dovent, men derimod var særdeles kraftig og sendte smeltet sten, aske og røg højt op i luften.



