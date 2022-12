Forskere finder verdens hidtil ældste DNA i Nordgrønland

Thomas Munk Veirum Onsdag, 07. december 2022 - 13:45

To millioner år gammelt DNA er blevet identificeret for første gang, hvilket åbner muligheden for at studere et nyt kapitel i evolutionens historie.

Det drejer sig om mikroskopiske fragmenter af DNA, der blevet fundet i sediment i det nordlige Grønland. DNA-fragmenterne er en million år ældre end de hidtil ældste DNA-prøver. Det DNA kom fra en sibirisk mammutknogle.

Det ældgamle DNA fundet i Nordgrønland er blevet brugt til at kortlægge et to millioner år gammelt økosystem, som klarede ekstreme klimaændringer.

Det oplyser forskerne bag opdagelsen i en pressemeddelelse. Der er tale om en international gruppe forskere ledet af professor Eske Willerslev, University of Cambridge, og professor Kurt H. Kjær, professor i geologi ved Lundbeck Foundation GeoGenetics Centre ved Københavns Universitet. Resultatet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature.

Willerslev: Endelig et nyt kapitel

Forskere opdagede DNA-beviser for dyr, planter og mikroorganismer, herunder rensdyr, harer, lemminger, birke- og poppeltræer. Forskere fandt endda ud af, at det elefantlignende dyr mastodont fra istiden, strejfede så langt som til Grønland, før det uddøde. Tidligere mente man, at dyret ikke vandrede så langt som Grønland fra dets kendte oprindelse i Nord- og Mellemamerika.

Forskere håber, at resultaterne kan hjælpe med at forudsige den langsigtede miljøbelastning af nutidens globale opvarmning.

Professor Eske Willerslev siger:

- Endelig er der et nyt kapitel, der spænder over en million ekstra års historie blevet åbnet, og for første gang kan vi se direkte på DNA'et fra et tidligere økosystem, der klarer sig tilbage i tiden.

10-17 grader varmere klima

- DNA kan nedbrydes hurtigt, men vi har vist, at under de rigtige omstændigheder kan vi nu gå længere tilbage i tiden, end nogen kunne have turdet forestille sig.

Professor Kurt H. Kjær uddyber:

- De gamle DNA-prøver blev fundet begravet dybt i sediment, der havde bygget op over 20.000 år. Sedimentet blev til sidst bevaret i is eller permafrost og, altafgørende, ikke forstyrret af mennesker i to millioner år.

DNA-prøverne blev taget fra sediment fra Kap København Formation, en næsten 100 meter tyk sedimentaflejring i mundingen af ​​en fjord i det arktiske hav ved Grønlands nordligste punkt.

På det tidspunkt hvor DNA'et er blevet aflejret varierede klimaet i Grønland mellem arktisk og tempereret og var mellem 10-17 grader varmere end i dag.