Forskere finder sammenfald mellem meget luftforurening og udvikling af skizofreni

Marie Barse, Videnskab.dk. Tirsdag, 07. januar 2020 - 12:16

I et nyt studie finder forskere sammenfald mellem at have boet i et område med meget luftforurening som barn, og at man udvikler skizofreni som voksen.

Jo flere dieselpartikler af typen NO2, der er i luften, des flere mennesker udvikler skizofreni som voksne.



Det skriver Videnskab.dk.

- Hver gang mængden af den daglige udsættelse for NO2 øges med 10 mikrogram per kubikmeter, er der cirka 20 procent flere, der udvikler skizofreni, siger ph.d. fra Center for Registerforskning på Aarhus Universitet Henriette Thisted Horsdal til Videnskab.dk.

Hun har været med til at lave det nye studie, hvis resultater er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Jama Network Open.

NO2udledes særligt fra dieselbiler og er sundhedsskadeligt, blandt andet fordi det påvirker nervesystemet og muligvis gør os mere modtagelige over for infektioner.

Det nye studie konkluderer, at blandt dem, der er opvokset i de mest forurenede områder, er der 62 procent flere, der udvikler skizofreni end blandt dem, der er opvokset i de mindst forurenede.

Meget lille risiko for at få skizofreni

Men lad nu være med at gå i panik, hvis du og din familie bor på H.C. Andersens Boulevard eller Lyngbyvej i København, som er to af de mest forurenede gader i Danmark. Det er en meget lille risiko, som tilsyneladende øges med 20 procent.



Læs mere på Videnskab.dk: Skizofreni: Hvad sker der i hjernen, når man hører stemmer?

Omkring 1 procent af os alle sammen udvikler skizofreni. Så det er altså en risiko på 1 procent, der øges med 20 procent - altså til en risiko på 1,2 procent.

Og hvis du er vokset op i et af de mest forurenede områder er din risiko øget til 1,62 procent.

Samtidig ved forskerne på nuværende tidspunkt ikke, om luftpartiklerne i sig selv overhovedet bidrager til skizofreni.

Ifølge ph.d. og forskningsleder på Psykiatrisk Center København, Michael Eriksen Benros, bidrager det nye studie med en brik i det kæmpe puslespil, som forskerne forsøger at løse for at forstå årsagerne til skizofreni.

Men det er desværre en brik, som man ikke kan være helt sikker på overhovedet hører til i puslespillet.

- Det er et meget velgennemført studie og det største studie af luftforurening, hvor den forøgede risiko også var tilstede, efter man havde justeret for personernes genetiske risiko for at udvikle skizofreni. Men det er svært at sige, om der er en reel sammenhæng mellem NO2 og skizofreni, siger Michael Eriksen Benros til Videnskab.dk.



Læs mere på Videnskab.dk: Er der sammenhæng mellem immunsystemet og skizofreni og depression?



Studiet viste nemlig også, at det at være genetisk disponeret for skizofreni også øgede ens sandsynlighed for at bo i områder, hvor man bliver mere udsat for luftforurening.

Og selv om forskerne har taget højde for genetik og en række socioøkonomiske faktorer, har de ikke kunnet tage højde for alle de ting, som hænger sammen med NO2-forurening.

For eksempel at der i områder med meget forurening også er mere trafik og dermed mere larm.

- Men selv når vi tager højde for genetikken, finder vi stadig, at risikoen øges med de her cirka 20 procent, slutter Henriette Thisted Horsdal til Videnskab.dk.

Forskerne har blandt andet hentet data fra Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet.

Her har man kortlagt mængden af NO2 ved hjælp af målinger fra forskellige målestationer rundt omkring i landet. Det er blevet kombineret med data om trafik i hele landet.