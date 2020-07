Forskere om elite: Betingelser for kammerateri er til stede

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 14. juli 2020 - 09:04

To forskere har fundet frem til de 123 mest magtfulde mennesker i Grønland, og forskerne peger i den forbindelse på, at de 123 mennesker mødes på kryds og tværs. Det kan udgøre et demokratisk problem.

De 123 personer besidder nemlig i alt 701 positioner i samfundet, hvilket betyder, at de udover deres primære erhverv besidder fire til fem andre poster i gennemsnit:

- Når meget magt koncentreres på forholdsvis få hænder er faren den, at man kan koordinere og tilgodese sine interesser på tværs af de forskellige sektorer, at kammerateri og nepotisme kan trives, og at muligheden for at føre demokratisk kontrol med eliterne svækkes, påpeger forskerne Morten Fischer Sivertsen, cand.scient.soc og Ph.D-studerende ved Roskilde Universitet og Anton Grau Larsen, Adjunkt, Roskilde Universitet og Copenhagen Business School.

Dømmer ikke

Forskerne kan ikke sige, hvorvidt kammerateri og nepotisme rent faktisk finder sted, men de peger på, at betingelserne for det er til stede blandt den grønlandske elite.

- Vores ønske er følgelig ikke at gøre os til dommere over, hvorvidt disse kritikpunkter kan rejses ift. situationen i Grønland; men vi kan fastslå, at mulighedsbetingelserne for de demokratiske problemer, som en sammenhængende elite kan skabe, er tilstede, skriver forskerne i deres artikel Magteliten i Grønland.

Nederst i forskernes artikel kan man se hele listen med de 123 personer, som forskerne har identificeret som magteliten i Grønland.