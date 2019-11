Forsker: Danmark og Nato har brug for alliance med USA

Ritzau Tirsdag, 26. november 2019 - 06:26

I et interview med avisen Danmark opfordrer forsvarsminister Trine Bramsen (S) de europæiske lande til at udvise større militær styrke i Nato-samarbejdet.

Det sker efter formaninger om det samme fra USA, som man også gør klogt i at lytte til i den sammenhæng.

Det skyldes, at det for europæerne er vigtigt at have USA som militær allieret, da der reelt ikke findes noget alternativ.

Sådan lyder det fra Henrik Breitenbauch, leder af Center for Militære Studier på Københavns Universitet.

- Der er bare ikke noget europæisk alternativ, hvor det ville være nemmere og billigere ikke at have amerikanerne med.

- Jeg tror snarere, at det ville være både farligere og dyrere for Europa ikke at have amerikanerne med, fordi det ville efterlade nogle meget store udgifter og udfordringer på den her side af Atlanten, siger Henrik Breitenbauch.

I interviewet siger forsvarsministeren, at hun vil have Danmark til at føre an ved at øge forsvarsudgifterne til mere end de 1,1 procent af det danske bruttonationalprodukt (bnp), som var tilfældet i 2018.

Tidligere i år blev det besluttet at hæve forsvarsudgifterne, så de i 2023 vil nå op på 1,5 procent af det danske bnp.

Trine Bramsen siger, at hun er villig til at gå længere end det, selv om hun ikke tror, at Danmark kommer op på to procent, som USA ønsker.

Henrik Breitenbauch påpeger, at udtalelsen blandt andet skal ses i lyset af, at der i starten af december er et Nato-topmøde, hvor det er meget tydeligt, at Danmark ikke kommer til at levere det investeringsniveau på to procent, som man før har givet et politisk - og samtidig uforpligtende - løfte om.

Ud over opfordringen til større forsvarsbudgetter blandt de europæiske lande lægger Trine Bramsen op til, at Nato i højere grad skal måle på andre parametre end blot, hvor mange penge man giver til Forsvaret.

Til det siger Henrik Breitenbauch:

- Der ønsker Danmark, at man i højere grad skal måle på aktivitetsniveauet.

- Det er en sang, vi har sunget længe, og som vi synger med god ret, fordi vi sidder forrest i bussen, når det kommer til at deltage aktivt.

- Men det er altså også en sang, der handler om, at vi ikke vil have pungen op af lommen, siger Henrik Breitenbauch.

Hvis Danmark vil hæve sine forsvarsudgifter til at udgøre to procent af bnp, vil det ifølge avisen Danmark betyde, at der skal findes 17 milliarder kroner ekstra.

En analysegruppe på tværs af flere ministerier skal nu undersøge, hvordan forsvarsbudgettet kan øges. Blandt andet ved at se på, om udgifter, som ikke bliver regnet med i dag, kan regnes med.