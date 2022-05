Forsker undersøger klimaændringers påvirkning af befolkningen i Tasiilaq

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 17. maj 2022 - 09:47

Da sneen dalede og dækkede hele Tasiilaq med flere centimeter ekstra sne i forhold til andre år, var det Ph.d.-studerende Anna Burdenski, der målte sneens dybde og videregav oplysninger til Snow2Rain-forskningsprojektet der analyserer resultatet i flere områder.

For at forstå og for at sikre sig, at lokalbefolkningen kan bruge klimaforskernes resultater, har hun besluttet sig for at bo i Tasiilaq i ti måneder.

Det skriver Arctic Hub på sin hjemmeside.

- I Snow2Rain-projektet undersøger forskerne fra Universitetet i Wien og Universitetet i Graz, hvordan vejr og klima forandrer sig i Tasiilaq-området, og hvordan det påvirker levemåder og livskvalitet i Østgrønland. Derfor indsamler forskerne i Snow2Rain-projektet både fysiske målinger og lærer af de lokales viden og erfaring med vejret i området, skriver Arctic Hub.

- Lokalt engagement i Snow2Rain-projektet er meget vigtigt. Ved at involvere lokalbefolkningen, håber vi, at vi kan gøre forskningen relevant for disse menneskers hverdag. Vores mål er derfor at tilpasse forskningen til det, som befolkningen her har brug for, forklarer Anna Burdenski.

Workshop

Om et par måneder vil forskerne i Snow2Rain-projektet holde en workshop i Tasiilaq for at præsentere deres foreløbige resultater og undersøge, hvilke ønsker befolkningen har i forhold til klimaforskningen.

Anna Burdenski er allerede informeret af de lokale, at opdaterede landkort kan være nyttige, da indlandsisen skrumper, hvilket betyder, at der er flere nye ruter, der nu er brugbare.