Forsker-møde skal give forståelse for eksperimentbørn

Udvalgsformand Aaja Chemnitz Larsen (IA) står bag mødet, hvor de tre forskere Einar Lund Jensen, Sniff Andersen Nexø og Daniel Thorleifsen skal mødes med udvalgets politikere.

Aaja Chemnitz Larsen siger til Sermitsiaq.AG, at formålet med mødet er, at give udvalgsmedlemmerne mere viden og indsigt i den alvorlige episode i den dansk/grønlandske historie.

Mødet kommer efter den seneste udvikling i sagen, hvor de overlevende fra eksperimentet har stævnet den danske stat med henblik på at få erstatning.

- Vi holder mødet for også at holde politisk bevågenhed på sagen, for det er nogen grelle ting, som børnene blev udsat for, siger Aaja Chemnitz Larsen.

- Handler om mere om de 22 børn

Hun håber, at mødet kan påvirke de andre politikere i udvalget og bidrage til, at sagen om eksperimentet på et tidspunkt kan få en form for afslutning.

- IA fremsatte et beslutningsforslag i 2019 ud fra et ønske om en undskyldning og erstatning til de overlevende, så de kan få rundet sagen af på en god og respektfuld måde.

- Det handler heller ikke kun om de 22 børn og deres familier. Det handler også om forholdet mellem Grønland og Danmark. Der er nogle nedslag i historien, som vi bliver nødt til at rette op på, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Staten afviste i december at give de seks overlevende fra eksperimentet en erstatning, hvorfor sagen nu skal føres ved domstolene.