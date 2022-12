Forsker i politik i Arktis: USA viser øget interesse i Arktis

Ritzau, Thomas Munk Veirum Lørdag, 17. december 2022 - 14:46

Amerikanernes nye kontrakt med selskabet Inuksuk om vedligeholdelse af USA's militærbase Pituffik kan være en indikation på USA's øgede interesse i Aktis, da basen er en vigtig del af landets militære engagement i området.

Det siger Marc Jacobsen, adjunkt ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Han har samtidig en ph.d. i international politik.

- USA er i gang med at opruste i Arktis. Det er noget vi har set de seneste fem år, at USA er vågnet op og har indset, at det, der foregår i Arktis, har betydning for dets nationale sikkerhed, siger Jacobsen.

Der er særligt to grunde til, at amerikanerne opruster i Arktis, påpeger han.

Kina er den store konkurrent

Den ene er Kina, og Kinas interesse i området. Kina er USA's store globale konkurrent i Arktis, hvor kineserne særligt har investeret økonomisk og forskningsmæssigt ifølge Marc Jacobsen.

- Det gælder blandt andet landets "Belt and Road"-initiativ, siger han.

Initiativet er en af verdens mest ambitiøse infrastrukturprojekter, der skal strække sig fra det østlige Asien til Europa. Projektet kaldes også for den nye silkevej, skriver den amerikanske tænketank Council of Foreign Relations.

Den anden grund til oprustningen skyldes USA's gamle koldkrigmodstander Rusland. Rusland er nabo til Grønland hen over Nordpolen.

Meget større kontrakt

- Forholdet mellem USA og Rusland er klart blevet forværret siden Ruslands invasion af Ukraine tilbage i februar, siger Jakobsen.

Kigger man på selve beløbsrammen på den nye kontrakt, er den væsentligt højere end den seneste kontrakt, der var i udbud tilbage i 2014. Den 'gamle' kontrakt var på 2,4 milliarder kroner over syv år, mens den nye kontrakt er på op mod 28 milliarder kroner over 12 år.

Kontrakten har også forbedret forholdet mellem USA, Danmark og Grønland. Det var en stor hæmsko, da servicekontrakten udelukkende gik til amerikanske Vectrus Services.

Da mistede Grønland en stor økonomisk fortjeneste, påpeger Jacobsen.

- Det er meget centralt og vigtigt for Grønland, at landet får noget økonomisk ud af Thulebasen igen.

Stor økonomisk betydning

- For selv om at det måske er peanuts for den amerikanske økonomi, så har servicekontakten en stor økonomisk betydning for Grønland, siger han.

Ifølge den amerikanske ambassade i Danmark skal der leveres tjenester, der blandt andet omfatter flyvepladsoperationer, ingeniørprojekter, miljøstyring, fødevareservice og sundhedstjenester.

Kontrakten påbegyndes i begyndelsen af 2023, hvorefter virksomheden Inuksuk A/S, hvoraf grønlandske Permagreen Grønland ejer 51 procent, overtager driften og vedligeholdelsen helt fra 1. oktober 2023.

Beløbsloftet på kontrakten svarer til 28 milliarder kroner.