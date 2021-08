Forsker om fortsat bloktilskud: Det er meget tvivlsomt

Redaktionen Torsdag, 19. august 2021 - 11:18

Naalakkersuisut siger ja.

Tidligere statsministre har sagt nej – og det samme gøre flere af de politiske partier i Danmark. Det skriver avisen AG denne uge.

Men hvad siger forskeren til spørgsmålet om, danskerne fortsat vil betale et bidrag til Grønland efter en skilsmisse?

Ulrik Pram Gad, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, anser det som usandsynligt, at Grønland på lang sigt kan kræve penge af Danmark efter en løsrivelse fra kongeriget.

– Jeg tror, det er meget tvivlsomt, at Danmark har folkeretlige forpligtelser i den retning, siger han.

Mindre smart

Ifølge Ulrik Pram Gad virker det derfor som en mindre smart strategi at gøre ønsket om et langtidsholdbart dansk bloktilskud til et spørgsmål om jura.

– Når man er den svage part i en forhandling, kan det være rart at slå på de mulige juridiske aspekter i en sag. Men i sidste ende kommer det her nok ikke til at handle om jura, men om politisk vilje.

– Altså om findes en særlig skandinavisk, moralsk selvopfattelse, som betyder, at danskerne vil betale?

– Det kan være en dansk måde at bevise sin godgørenhed på. Hvis det sker uden betingelser, og man bare sender en årlig check, har man demonstreret sin gode vilje.

Ulrik Gad Pram leder frem til 2023 et kollektivt projekt med deltagelse fra Danmark og Grønland som skal undersøge, hvor Grønland søger inspiration til udviklingen frem mod selvstændighed. Projektet har titlen »Imagining Independence in the Arctic«.

