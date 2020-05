Forsinkelser kan koste dyrt

Redaktionen Tirsdag, 26. maj 2020 - 10:13

Kalaallit Airports Holdning (Kair), der direkte og via datterselskaberne Kalaallit Airports International og Kalaallit Airports Domestic, anlægger, ejer og driver lufthavnene i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq afholdt generalforsamling 18. maj.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Her fremgik det blandt andet, at anlægsarbejdet i Nuuk er bagud med 3-4 måneder i forhold til den oprindelige tidsplan. Opstarten af anlægsarbejde i Ilulissat er ligeledes bagud. Og afhængig af varigheden af de indførte restriktioner omkring corona-virus kan det planlagte starttidspunkt for anlægsarbejdet for lufthavnen i Qaqortoq også blive forsinket.

Mulig ekstraomkostning

Forsinkelserne kan medføre en forøgelse af anlægsomkostningerne. Dels som følge af den længere byggeperiode, dels som følge af eventuelle meromkostninger, som bygherren kan ende med at skulle bære risikoen for.



– Det er i sidste ende et kontraktligt fortolkningsspørgsmål, men hvis det er sådan, at forsinkelser grundet covid-19 er noget, som bygherren bærer risikoen for, så kommer vi til at betale for den ekstra varighed af projektet, det vil sige den længere tid, som både vi og entreprenøren skal være på byggepladsen.

Men viser det sig, at det er entreprenøren, der bærer denne risiko, så er det entreprenøren, der skal betale for den ekstra tid, som projektet tager. Det kan vi ikke afgøre på nuværende tidspunkt. Lige nu er der et stort antal tvister i gang overalt i verden mellem entreprenører og bygherrer om, hvem der egentlig bærer risikoen for den ekstraordinære situation, som covid-19 har forårsaget. Vi løfter en advarende finger i forhold til, at det kan ske, at det medfører en ekstraomkostning i projektet, siger formand for bestyrelsen i Kair, Johannus Egholm Hansen.

