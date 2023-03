Forsinkelser i hele Sydgrønland: Storisen skaber store udfordringer

Redaktionen Onsdag, 29. marts 2023 - 16:43

Storisen i Sydgrønland, som er kommet tidligere end normalt, skaber store udfordringer.

Det oplyser Royal Arctic Line på deres hjemmeside.

De to skibe - Nanoq Arctica og Tilioq Arctica - oplever store forsinkelser i deres sejlruter, som betyder, at det ikke er muligt at anløbe bygder syd for Qaqortoq på grund af storisen.

Nanoq Arcticas seneste rejse fra Qaqortoq til Nanortalik tog 14 timer, mens turen normalt kun tager 6 timer.

Kraftig vind kan ændre situationen

Tilioq Arctica forsøger ifølge RAL lige nu igen at anløbe Arsuk, efter at skibet i weekenden måtte opgive på grund af storisen.

For at imødegå situationen har rederiet indsat Maleraq Arctica til at sejle gods mellem Nuuk og Paamiut i stedet for Nanoq Arctica.

Der forventes lige nu forsinkelser for samtlige anløb i Sydgrønland. Det kræver kraftig vind for at ændre på issituationen, oplyser RAL, men i øjeblikket er der dog vindstille i området.

Sarfaq Ittuks sejlplan påvirkes også af storisen. Sarfaq Ittuk skulle efter planen anløbe Qaqortoq i dag klokken 16, men forventer først at anløbe klokken 18. Sarfaq Ittuk forventer at sejle planmæssigt fra Qaqortoq kl. 19:00.

Besætningerne på skibene arbejder ifølge RAL hårdt for at sikre, at gods kommer frem til deres destinationer.