Forsigtig omfordeling af rejelicenser

Mandag, 11. marts 2019 - 15:43

Da forslaget til en ny fiskerilov blev fremsat i 2017, var det især den foreslåede omfordeling af rejelicenserne, der bragte sindene i kog.

Både GE og KNAPK kritiserede planerne i skarpe vendinger.

På grund af valget sidste år nåede loven aldrig at blive færdigbehandlet. Og ved koalitionsomdannelsen sidste efterår krævede Demokraterne, at der nedsættes en kommission med repræsentanter fra erhvervet.

Af kommissoriet til den kommission fremgår det, at det fortsat er planen at omfordele rejelicenser - men der skal tages hensyn til økonomien.

- Det vurderes, hvorledes tilbagetrækningen af tidsubegrænsede rejelicenser kan forberedes ved inatsisartutlov med et varsel på mindst fem, år, og hvilke overgangsordninger og varslinger der bør indføres, hedder det i kommissoriet.

I forslaget fra 2017 var der ligeledes tale om et varsel på fem år, men der var ikke på samme måde lagt op til overgangsordninger.

Åbner for længere varsel

Naalakkersuisut skrev dengang selv, at varslet på de fem år kan medføre et årligt tab for de offentlige kasser på mellem 13 og 91 millioner kroner. Derudover står selskaberne til at miste indtægter, hvilket kan give et årligt fald i bruttonationalproduktet på mellem 17 og 124 mio.

Med kommissoriet lægges der op til, at disse faktorer indgår i overvejelserne om, hvor langt varslet skal være.

- Fordele og ulemper belyses. Herunder belyses, hvor lang en tidshorisont der bør være for en eventuel opsigelse ud fra dels en samfunds- og driftsøkonomisk synsvinkel, dels en juridisk synsvinkel.

Et andet element i det oprindelige forslag, som kunne blive dyrt for samfundet er, at indirekte ejerskaber af kvoteandele fremover skal medregnes. Også dette mål er bevaret, men også her skal der tages hensyn til økonomien.

- Af hensyn til at minimere risikoen for at påvirke økonomien i fiskeriet og kvoteindehaverne i erhvervet negativt, der har foretaget store investeringer i fiskeriet, skal en mulig omfordeling og eventuel opsigelse af kvoter gradvist indfases over en passende årrække, hedder det i kommissoriet.