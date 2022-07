Forpagter: - Vi kan ikke lægge skjul på, at der foregår hashsalg

Anders Rytoft Tirsdag, 12. juli 2022 - 11:50

- Det undrer mig, at det kun er os, der får stillet ekstra krav.

Det fortæller Kristian Balslev, som forpagter værtshusene Kristinemut, Minimutten og Tullemut i Nuuk.

Hans udtalelse kommer i kølvandet på en række nye krav, som skal efterleves, såfremt alkoholbevillingen skal gives på ny.

Kristian Balslev har forpagtet værtshusene siden 1. august 2019.

Han ved, at værtshusene har haft et blakket ry, men siden Kristian Balslev overtog, har man - ifølge ham selv - forsøgt at forbedre det. Han forklarer blandt andet, at han i sin tid investerede 150.000 kroner i overvågningsudstyr, som står til rådighed for politiet.

- Vi har overvågning 16 forskellige steder og har gentagne gange afleveret videomateriale til politiet, forklarer han.

Professionelle dørmænd

Det er blandt andet derfor, at Kristian Balslev undrer sig.

Et af kravene til alkoholbevillingen lyder, at der skal være fokus på den store mængde kriminalitet på lokaliteten, som politiet påpeger i deres høringssvar ved at give politiet adgang til overvågning af huset, rygepavilloner og indgangspartiet til gavn for politiets arbejde.

- Jeg ved ikke, hvor mange usb-stik de (politiet, red.) allerede har fået. Der ligger i øjeblikket to usb-stik med verserende sager, siger Kristian Balslev.

Et andet krav lyder, at der skal være fokus på dørmænd og konfliktløsning med henblik på at forhindre vold og øvrige gener på lokaliteterne. For eksempel ved at uddanne eller anvende professionelle dørmænd.

Kristian Balslev anerkender kommunens krav, men han forstår ikke, hvorfor det kun er de værtshuse, som han forpagter, der skal efterleve dem.

- Vi vil godt betale for at få en instruktør (til at uddanne dørmændene, red.). Men hvis det udelukkende er os, der bliver pålagt den ekstraudgift, så vil jeg gerne have belyst, hvor mange anmeldelser, der har været sammenlignet med de andre værtshuse, siger han og tilføjer:

- Det er surt for de andre, men vi vil kræve, at det ikke kun er os, som bliver behandlet på den måde.

Kommunen oplyser, at alkoholbevillingen bliver behandlet individuelt, og at der stilles forskellige krav til værtshusene.

Stamgæster

Forpagteren forklarer, at det efter alt at dømme er værtshuset Tullemut, som er grunden til, at kommunen har valgt at skærpe kravene til alkoholbevillingen.

- Det er et hårdt værtshus. Vi kan ikke lægge skjul på, at der foregår hashsalg, men det sker ikke åbenlyst. De ved, at de kan blive knaldet.

Anerkender du, at det ikke er trygt?

- Der er en jargon, som er lidt mere rå end andre steder, men det er ikke et utrygt sted at være. Sådan kan det måske virke, hvis man ikke er en del af stamgæsterne.

Kristian Balslev oplyser, at der foruden en billiardturnering på Tullemut om torsdagen, foregår forskellige arrangementer på Kristinemut (Mutten) stort set alle ugens dage, hvad enten det er bingo, karaoke eller grønlandsk livemusik.

- Vi har alle de her aktiviteter. Hvis det virkelig var så utrygt med vold og krimininalitet, så er jeg sikker på, at det ikke ville være så besøgt af alle mulige mennesker.