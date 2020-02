Fornyet fokus på sjældne jordarter

Redaktionen Lørdag, 01. februar 2020 - 10:47

Der skal en langt mere koordineret og fokuseret indsats til, hvis andre lande skal gøre sig gældende på markedet for sjældne jordarter og konkurrere med Kina.

Sådan siger professor og ekspert i sjældne jordarter Anton Chakhmouradian fra Universitetet i Manitoba.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Anton Chakhmouradian opfordrer til mere statslig involvering i efterforskning af nye potentielle områder og en klar prioritering af de nuværende ressourcer.

– Den amerikanske bekymring går på, at Kina sidder for tungt på markedet for sjældne jordarter, og kan sætte prisen, som de vil. USA ser en fremtidig uafhængighed af sjældne jordarter fra Kina som en vigtig del af den nuværende handelskrig mod Kina, siger han.

USA og Canada har netop indgået en aftale, der forpligter landene til i højere grad at understøtte forskning og udvikling af nationale mineprojekter med sjældne jordarter for på den måde at komme uden om den kinesiske dominans. Men det bliver uhyre svært, vurderer Anton Chakhmouradian, der efterlyser mere realisme i minebranchen og blandt politikerne.

Efterlyser mere efterforskning

Tilbage i 2014 udgav den canadiske regering en rapport, der vurderede, at Canada sad på 40-50 procent af verdens ressourcer af sjældne jordarter.

– Det tal er voldsomt overdrevet. Jeg mener, at der mere realistisk er tale om 5 procent. Og dertil skal man være opmærksom på de meget komplicerede processer, der skal til for at forarbejde de sjældne jordarter. Jeg oplever, at mineselskaberne ikke er tydelige omkring udfordringerne, og i nogle tilfælde vil jeg gå så langt til at sige, at de nedtoner udfordringerne for at tiltrække investorer. Det er desværre med til at give befolkningen herunder også politikerne et alt for optimistisk syn på potentialerne ved udvinding af sjældne jordarter. Vi er nødt til at forholde os til realiteterne.

