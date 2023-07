Formandsvalget er forsinket: Opdateringer fra debatten

Jensine Berthelsen, Merete Lindstrøm Søndag, 30. juli 2023 - 14:55

Programmet er allerede forsinket, men lidt efter klokken 14.30 da Siumuts mødedeltagere atter træder sammen, er det ikke som planlagt for at starte processen med at vælge formand, næstformænd og bestyrelse i partiet.

Det er i stedet for at tage en vigtig debat om selvstændighedsprocessen og, hvordan partiet skal forholde sig til det.

Men før debatten starter, bliver ordet givet til partiets to nye æresmedlemmer, som slutter sig til en meget begrænset klub der i forvejen kun har Lars Emil Johansen som medlem.

Det er Pavia Nielsen fra Uummannaq og Ruth Heilmann fra Maniitsoq, som er blevet udnævnt til æresmedlemmer på landsmødet lørdag. Efter de to nye æresmedlemmer går Lars Emil Johansen på talerstolen.

Ingen splittelse i Siumut

Han lægger ud med at benægte, at der er nogen form for splittelse i partiet og mener, at det blot er pressens udlægning.

Det sker efter et landsmøde, hvor medlemmer er blevet hængt ud på de sociale medier og fra talerstolen på grund af netop uenigheder om medlemsforslag og proces. Men ifølge Lars Emil Johansen, er det blot partimedlemmerne, der diskuterer.

Han understreger også i sin tale, at han er tilhænger af et højere tempo i selvstændighedsprocessen.

- Hvad venter vi dog på? Hvorfor tøver vi?

Sådan spørger han retorisk. Og den holdning går fint i tråd med én af de tre formandskandidaters holdning - nemlig Aki-Matilda Høegh-Dam.

Debat om selvstændighed

Gruppe fem fremlægger deres pointer fra gruppearbejdet om selvstændighed lørdag, med fokus på følgende punkter:

Vi må stoppe med offerrollerne.

Der skal laves en 15 års plan for udfasning af bloktilskuddet

Blandt andet ved at styrke fiskerieksport via skibe og fly, når de nye lufthavne er i brug og ved at blive mere selvforsynende.

Alle hænder skal i arbejde.

Vi skal forpligtiges til at arbejde for statsdannelse

Free association er tiltrækkende

Gruppe fem afviser Siumut Nuuk´s forslag om at trække Danmark for en international domstol for Danmarks rolle i kolonitiden og efterfølgende.

Efterfølgende får en række delegerede ordet.

Kuno Fencker taler for hurtige selvstændighed og bakker op om Aki-Matildas Høegh-Dams holdninger til den sag.

Qarsoq Høegh-Dam taler for de forslag Siumut Nuuk har fremsendt. Han vil vide, hvem der repræsenterer det grønlandske samfund.

Vivian Motzfeldt påpeger på vegne af gruppe fem, at Siumut Nuuk kun har fremsendt deres forslag i punktform, hvilket ikke er tilfredsstillende. Gruppen har henvist til at der arbejdes videre med befolkningens sammensætning i forhold til, hvem der kan betragtes som statsborgere ved statsdannelse.

Ingen opbakning til forslag om retssag mod Danmark

Flere får ordet og bakker om om Siumut Nuuks forslag og der stilles spørgsmåltegn ved om Rigsfællesskabet overhovedet er et fællesskab.

De to næstformænd, Vivian Motzfeldt og Inga Dora Markussen, forsvarer partiets nuværende politik og påpeger, at der allerede arbejdes for målet om at nå selvstlændighed.

De delegerede stemmer om forslaget om at trække Danmark for en international domstol. Otte delegerede stemmer for, mens resten af de 68 delegerede er mod.

Til gengæld er der stemning for at arbejde for en naalakkersuisoq for statsdannelse, som også er et forslag fra Siumut Nuuk.

Dermed afsluttes debatten og der er pause før partiets vedtægtsændinger skal behandles.