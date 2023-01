Formandsskab skal styrke landets udenrigs- og sikkerhedspolitiske profil

Anders Rytoft Onsdag, 18. januar 2023 - 18:00

Grønland, der nu har fået formandskabet i Udenrigs-, Sikkerheds- og Forsvarspolitisk Kontaktudvalg, skal være med til at videreudvikle det setup, som lederne af Færøerne, Danmark og Grønland fik skabt i sommeren 2021.

Det fortæller Múte Bourup Egede.

Han forklarer, at det vigtige for Grønland - set fra Naalakkersuisuts perspektiv - er at videreføre kontaktudvalget for udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik.

- Det gælder for vores vedkommende også om at få mere råderum til at have vores egen udenrigs- og sikkerhedspolitiske profil. Det er blandt et af målene. Men, tilføjer han:

- Vi lever også i en usikker tid lige nu på baggrund af krigen mod Ukraine, der blussede op sidste år i februar måned: at vi så også lærer af hele den situation, og at vi er sammen om vores fælles værdier, nemlig demokratiet og menneskerettigheder.

Udvikler landets kompetencer

Formanden for Naalakkersuisut mener, at kontaktudvalget har skabt et bedre fundament for at kunne føre Grønlands egen del af området. Det skal ifølge Múte Bourup Egede ses i lyset af sidste år, hvor Naalakkersuisut med Inatsisartut i ryggen fordømte og kom med sanktioner mod Rusland.

- Det er en af de ting, som jeg synes, er en naturlig udvikling, som kun gør, at vi udvikler vores kompetencer inden for det område.

Til spørgsmålet om Múte Bourup Egede har lagt en strategi, som skal sikre friere tøjler vedrørende handel, så Danmark ikke bare trækker "sikkerhedskortet" for at få indflydelse på grønlandske beslutninger, svarer han:

- Vi har allerede vores egne rettigheder til at føre vores politik og til at have samhandel med omverdenen. Det er der også en fælles forståelse for: Vi bestemmer selvfølgelig selv, hvad vi gør, men at vi selvfølgelig også selv ved, hvad der foregår ude i verden.