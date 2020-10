Formandsopgøret fortsætter

Merete Lindstrøm Onsdag, 21. oktober 2020 - 11:54

Michael Rosing vil have sin formandspost tilbage, men fungerende formand Tillie Martinussen vil ikke afgive posten. De er uenige om, hvorvidt Michael Rosing har afgivet posten, eller om han er på orlov og kan træde ind igen, så længe Tillie Martinussen ikke er valgt på et landsmøde.

Tillie Martinussen oplyser til Sermitsiaq.AG, at Michael Rosing i den forgange uge har sendt en mail, hvor han meddeler hovedbestyrelsen, at han vil indtræde som formand og medlem af hovedbestyrelsen igen. Det har hun og resten af den nuværende hovedbestyrelse dog afvist.

- Jeg er ked af, at Michael er gået til pressen med denne her sag først i stedet for at komme til hovedbestyrelsen, så vi kunne løse det her i mindelighed. Selvom vi har afvist, at han kan komme tilbage som formand, så har vi hele tiden været åbne for at mødes og samarbejde, så det kunne løses i fordragelighed. Det har så ikke været muligt, siger Tillie Martinussen.

Vil have styr på økonomien inden formandsskifte

Det er blandt andet beskyldninger om et uhensigtsmæssigt forbrug af partiets penge og manglende dokumentation på forbruget, der har fået Michael Rosing til at vende tilbage til partiet efter at have været inaktiv i landspolitik siden marts 2019. Tillie Martinussen og hovedbestyrelsen afviser alle anklager.

- Jeg er nødt til at finde ud af, hvad der er op og ned i denne sag, eftersom jeg fortsat er formand for partiet. Jeg håber på, at der kan afholdes et landsmøde snarest, så vi kan få valgt en anden formand, sådan som vedtægterne foreskriver, siger Michael Rosing.

Sermitsiaq.AG er i besiddelse af en mail fra maj måned 2019, hvor Tillie Martinussen skriver til KNR, at Michael Rosing er på orlov, og at hun er fungerende formand.

I partiets vedtægter står der endvidere:

Ekstraordinært Landsmøde:

Hvis en af følgende situationer opstår, skal hovedbestyrelsen indkalde til ekstraordinært landsmøde indenfor 30 dage: • Hvis formanden trækker sig, afgår ved døden, bliver erklæret uvalgbar eller på anden måde bliver forhindret i at udføre sin gerning som formand.

Partiet har ikke holdt et landsmøde siden deres stiftende møde tilbage i 2018. I vedtægterne står der, at partiet skal afholde landsmøde hvert år før den 1. marts, og at formanden vælges for to år i lige år.

Skulle have været valg i år

Ud fra vedtægterne burde der altså være indkaldt til ekstraordinært landsmøde da/hvis Michael Rosing trådte af som formand.

Hvis ikke han er trådt af men blot er på orlov, skulle der have været formandsvalg på et landsmøde senest 1. marts i år. Man da landsmødet fortsat ikke gennemført, har der ikke været nyvalg til formand.

Der har ikke været afholdt landsmøde i år, på grund af Covid-19, men det er planlagt til december, hvis alt går vel, oplyser Tillie Martinussen.