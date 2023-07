Formandsopgør i Siumut: Kielsen vil have en uranafstemning

Jensine Berthelsen Fredag, 21. juli 2023 - 07:48

Formandskandidat til landets næststørste parti, Siumut, Kim Kielsen mener at han i sin periode som formand for partiet samt for Naalakkersuisut har vist klare resultater i forhold til stabilisering af landets økonomi.

Han frygter, at landet er på sporet til lavkonjunktur, hvis Siumut fortsat giver alt for store indrømmelser i forhold til råstofpolitikken.

- Der er folk, der konkluderer at sidste valg til Inatsisartut i 2021 er ensbetydende med at befolkningen ikke bør høres i uranspørgsmålet. Men den konklusion er jeg ikke enig i. I så vigtig en sag, er jeg i dag ikke i tvivl om, at befolkningen bør høres og så går vi videre derfra, påpeger Kim Kielsen overfor Sermitsiaq.AG.

Kielsen henviser til Inatsisartuts behandling af uranforbuddet, hvor kun IA og Naleraq der stemte for. Han mener, at Siumut bør fastholde sin uranpolitik, og udvikle den derfra. Han frygter, at Siumut ved ikke at være klar i mælet risikerer at blive slugt slugt af koalitionens råstofpolitik, der ikke er partiets egen politik.

Landets troværdighed lider skade

Kielsen vil tage punktet op under partiets landsmøde. Han mener, at den nuværende udvikling er meget uheldigt for det grønlandske samfunds bestræbelser for at gøre mineindustrien til en af de bærende erhvervssøjler.

- Se på den stol her. Forestil dig at den grønlandske befolkning er samlet på stolen, men stolen har kun et ben - fiskeriet. Vi kan ikke uden at spørge befolkningen tvinge dem til at sætte sig på stolen og regne med at den nok skal holde. Det er derfor jeg vil spørge befolkningen. Tiden er også moden til det, med al den viden vi har om, hvor vigtigt det er for kloden at satse på vedvarende energi, påpeger Kielsen og fortsætter:

- Ikke nok med at vi sidder på en etbenet stol, vi spænder også ben for os selv, og det er verdenssamfundet vidner til. Eksempelvis er jeg helt sikker på at den seneste udvikling i Kuannersuit, påvirker landets troværdighed og omdømme især i mineindustrien, siger Kielsen.

Befolkningen må stå bag den første politik

Kielsen er bekymret for hvad der vil ske fremover, hvis råstofpolitikken hele tiden bliver ændret alt efter hvem der sidder på magten. Han mener derfor der er nødvendigt, at det er befolkningen, der lægger stemme til, hvilken politik der skal føres på området.

Partiet Siumut har selv stået i spidsen for ophævelsen af nultolerancen under efterårssamlingen 2013 (pkt. 106). Der blev ikke holdt nogen folkeafstemning forud for vedtagelsen.

Kielsen påpeger, at den teknologiske udvikling samt de store udfordringer med menneskeskabt forurening har påvist at netop ophævelsen af nultolerancen var en rigtig beslutning. Men han mener, at befolkningen skal høres og det vil han være garant for.

- Vi må og skal have en troværdig råstofpolitik, dertil har vi behov for at høre befolkningens stemme, slutter Kielsen