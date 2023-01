Formandens nytårstale: Selvmord er den største udfordring

Thomas Munk Veirum Søndag, 01. januar 2023 - 20:26

Søndag har formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA), holdt sin årlige nytårstale. Han berørte en lang række emner og kom blandt andet med en tak til landets sundhedsvæsen, og han påpegede også 'uacceptable forhold' som den danske stat har været involveret i.

Og så understregedede han, at selvmord må og skal stoppes.

- Den største udfordring for vort land er utvivlsomt de alt for mange selvmord.

- Hvert år taber vi for mange mennesker. Dette er bundet med stor sorg og det kan ikke accepteres, sagde Múte B. Egede.

Har du brug for at tale med nogen? Alle børn, unge og voksne, som har brug for at tale eller skrive med nogen, kan kontakte Tusaannga. Der sidder rådgivere klar til at hjælpe og rådgive dig om dine problemer, om disse så er store eller små. Ingen skal sidde alene med sine problemer. Vi hører dig. Tusaannga kan kontaktes på tlf. 801180, SMS 1899 og har følgende åbningstider: Torsdag : 9.00 - 00.00

Fredag – Lørdag : 9.00 – 04.00.

Formanden for Naalakkersuisut sagde videre, at selvom selvmord er en kæmpestor udfordring, håber han, at tingene kan ændres. Blandt andet ved at lytte til et ønske fra de unge om at skabe forandring:

- Vi skal i forening ændre tingene radikalt, for vi har allerede mistet alt for mange liv.

- Vi har brug for alle. Du skal også huske, at vi har brug for dig. Du er ikke alene, sæt ord på tingene sammen med os. Lad os støtte hinanden, for det er når vi står sammen, at vi står stærkere og kan opnå mere, lød det fra Múte B. Egede.

Tak til sundhedsvæsenet

Formanden for Naalakkersuisut benyttede også talen til at komme med en tak til landets sundhedspersonale.

- Sundhedspersonalet landet over arbejder dag og nat, trods vanskelige arbejdsforhold.

- Jeg vil særskilt gerne takke personalet i sundhedsvæsenet. Jeg er sikker på, at I gør en engageret indsats på området, lød det fra formanden.

Sundhedsvæsenet er ofte til debat og var senest øverst på dagsordenen under debatterne ved efterårets valg til Folketinget.

Múte B. Egede sagde videre, at der i det forgangne år er gjort en særskilt indsats for at nedbringe ventelister for kræftsyge og for kræftpatienter, der er under behandling, samt ventelister for behandling af motoriske lidelser.

En reform af rammerne for sundhedsvæsenet kan være på vej i det nye år, lød det også fra formanden:

- Det er et massivt behov for at gøre sundhedscentrene i flere bygder og byer mere tidssvarende. Et bredt politisk samarbejde og forhandlinger skal finde sted på dette område.

- Og der er ingen tvivl om, at Sundhedskommissionens betænkning der skal afleveres til foråret, vil være et godt redskab for det videre arbejde.

Forhold skal frem i lyset

Et andet emne, der har fyldt meget i det forgangne år, blev også taget op i talen - nemlig sager om overgreb, hvor den danske stat har spillet en rolle.

- Mange uacceptable forhold fra kolonitiden frem til i dag er kommet frem. Og det er absolut nødvendigt at disse forhold ikke bliver skjult, men kommer frem i lyset, sagder Múte B. Egede og nævnte spiralkampagnen, eksperimentbørnene og de juridisk faderløse.

Formanden tilføjede, at det også er vigtigt at få behandlet de sager og anbefalinger som forsoningskommissionen i sin tid kom frem med.

Múte B. Egede kom også ind på krigen i Ukraine, der har præget 2022:

- Vi skal også konstant være opmærksom på de uretfærdigheder andre lande og folkeslag står overfor. Det er derfor, vi støtter op om sanktionerne mod Rusland.

- Vi har selv i mange år måttet kæmpe for at vores frihed og at uafhængighed respekteres og anerkendes. Jeg vil her understrege vigtigheden af, at vi står sammen i en uforudsigelig og urolig tid, siger formanden for Naalakkersuisut.

Læs hele talen HER på både grønlandsk og dansk.