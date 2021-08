Formanden for Naalakkersuisut bekræfter: KNI generalforsamling udsat

Formanden for Naalakkersuisut bekræfter:

Den selvstyreejede milliardkoncern KNI har siden slutningen af 2020, hvor selskabets formand Lars Borris Pedersen oplyste, at selskabet siden 2010 har haft en systematisk fejl i registrering og opgørelse af selskabets lagre, været igennem en intens kulegravning om, hvordan det kunne lade sig gøre at overse en alt for høj værdiansættelse af lageret på mellem 50-70 millioner kroner hvert år, skriver avisen Sermitsiaq.

KNI har siden det blev kendt flere gange understreget, at fejlen var en menneskelig fejl, som selskabets ledelse og bestyrelse ikke havde noget kendskab til. Men i mellemtiden har flere tidligere medarbejdere tilkendegivet, at det var en ordre fra selskabets øverste led, som de måtte føje, hvis de ikke skulle risikere at miste deres arbejde.

Således har tidligere revisionschef og specialkonsulent i KNI, Hans Peter Lynge-Larsen overfor Sermitsiaq (nr. 49/2020) fortalt, hvordan de fik ordre til at manipulere med lageroptællingen.

Lynge-Larsen påpegede i artiklen, at fejlen, som ikke var blevet opdaget, ifølge formanden skulle være begyndt helt tilbage i 2010, for Lynge-Larsen vidste positivt, at hele regnskabsskandalen først begyndte, da tidligere administrerende direktør Peter Grønvold Samuelsen begyndte i 2014 som selskabets øverste chef.

