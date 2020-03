Formanden for ligestillingsrådet: Lad det ikke gå ud over familien

Formanden for ligestillingsrådet:

Merete Lindstrøm Onsdag, 25. marts 2020 - 15:47

Efter Sermitsiaq.AG i går bragte historien om, at krisecentret i Nuuk har fået mange henvendelser, siden befolkningen er blevet bedt om at blive hjemme, kommer formanden for Grønlands Ligestillingsråd på banen med en opfordring.

- Pas på hinanden i coronatiden, lyder det fra Kathrine Bødker.

Opfordringen kom på ligestillingsrådets hjemmeside allerede i fredags, fordi rådet oplever den samme triste tendens rundt omkring i verden med, at flere og flere kvinder søger krisehjælp under coronakrisen.

Regler kan virke frustrerende

Kathrine Bødker påpeger, at den tid vi er i lige nu, er en ny tid, som på mange måder kan virke skræmmende.

- Det kan føles som ganske urimelige indgreb i vores personlige frihed, at vi pludselig ikke kan handle i tøjbutikken, gå til frisør, samles til kaffemik eller mødes på en bar eller en cafe for at snakke om løst og fast og ikke mindst om alle konsekvenserne af den nye situation, siger hun.

I et frit samfund som vores, er vi ikke vant til, at myndighederne på den måde sætter begrænsninger for vores hverdag, og det påvirker selvfølgelig folk, mener formanden.

- Den usikre situation giver mange familier anledning til bekymringer af både økonomisk og sundhedsmæssig karakter, og det kan være et hårdt pres.

Husk de gode ting

Derfor er Kathrine Bødker bekymret for familiernes måde at takle utrygheden på.

- Jeg kan godt være bange for, at den frustrerende og anderledes hverdag kan øge risikoen for vold i hjemmet og i de nære relationer. Mange kan blive påvirket og stresset af usikkerheden, og samtidig vil mange familier komme til at skulle tilbringe meget mere tid sammen, end de er vant til som følge af de midlertidige skolelukninger, hjemsendelse fra arbejdspladser og lignende, siger hun.

Ligestillingsrådet opfordrer alle i Grønland til at passe godt på sig selv og hinanden.

-Vær opmærksom på, hvordan dine familiemedlemmer, kolleger, naboer og venner har det. Snak om Coronavirus, om økonomiske udfordringer, om usikkerheden og angsten for sygdom, lyder det.

Lad ikke frustrationerne gå ud over familien eller andre. Snak også om alt det gode, hjælp hinanden, lav aktiviteter sammen i familien og fokuser på det positive, slutter formanden for Grønlands Ligestillingsråd Kathrine Bødker.