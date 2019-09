Formanden for Inatsisartut: Rejseudgifter femdoblet på et år

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 18. september 2019 - 07:47

OBS: Opdatering kl 9.49: Det er usikkerhed om, hvorvidt tallene er sammenlignelige. Selvom formandskabet selv angiver dem i samme tabel, så har man tilsyneladende for 2018 indregnegt udgifter, som ikke var medtaget de foregående år.

Selv om rejselysten er mindre for Formanden for Inatsisartut i forhold til året før, så er rejseudgifterne femdoblet i 2018. Formanden for Inatsisartut rejste i alt fire gange på skatteydernes regning, og rejserne har samlet kostet 573.071 kroner i 2018. I gennemsnit er det omkring 125.000 kroner for hver rejse. Rejseudgifterne er inklusivt administrationsudgifter i forbindelse med rejserne.

Det viser en opgørelse, der er offentliggjort i formanden for Inatsisartuts årsberetning for 2018.

I 2017 rejste formanden for Inatsisartut hele ni gange, mens de samlede rejseudgifter dengang blev opgjort til 106.113 kroner.

Rejser til udlandet

Ifølge årsberetningen for 2018 har formanden for Inatsisartut rejst til København én gang, to gange til Reykjavik i Island og en enkelt gang til Oslo i Norge. Til gengæld var der ingen rejser internt i landet for formanden.

Inatsisartut nåede at have tre formænd på skift og en fungerende formand i starten af året i 2018. Året startede med en fungerende formand, Mimi Karlsen, hvorefter Lars-Emil Johansen kunne sætte sig i formandsstolen. Efter valget til Inatsisartut den 24. april, blev det Hans Enoksen, der blev aldersformand for Inatsisartut. Men da Partii Naleraq trådte ud af koalitionen lige før efterårssamlingen, blev Vivian Motzfeldt valgt til formand for Inatsisartut.