Formand: Atassut fortsætter arbejdet i Kujalleq

Atassut står nu uden en repræsentant i kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq efter deres valgte medlem, Kim Ezekiassen har offentliggjort sin udmelding. Kim Ezekiassen søger i stedet ind i Siumut med påstanden om, at Atassuts bagland ikke har givet ham støtte og sparring nok.

De påstande tilbageviser formanden for Atassut:

- Jeg kan selvfølgelig ikke gøre andet end at respektere hans udmelding. Men jeg står uforstående tilbage, da påstanden om manglende støtte og sparring efter min mening ikke er på sin plads. Den udmelding må han selv påtage sig ansvaret for, siger formanden for Atassut, Aqqalu Jerimiassen til Sermitsiaq.AG.

Kim Ezekiassen har valgt at melde sig ind i Siumut efter flere års tro tjeneste hos Atassut. Aqqalu Jerimiassen understreger, at hovedbestyrelsen har stort fokus på deres medlemmer og lokalafdelinger, uanset om det gælder landspolitik, politik på kommunalt plan eller når det kommer til bygdebestyrelser:

- Hovedkontoret er altid åbent for kontakt til alle lokalafdelinger og folkevalgte, når det kommer til rådgivning, sparring og den daglige drift. For at opretholde inklusion holdt vi seminar sidste år, hvor også folkevalgte fra Sydgrønland deltog, siger Aqqalu Jeremiassen.

Udmelding vs. udtrædelse

Det er første gang i to år, at Atassut oplever et partihop. Her var det Aqqaluk Heilmann, der trak sig som suppleant i Inatsisartut efter at have skiftet til Naleraq.

Aqqalu Jeremiassen understreger, at partiets folkevalgte medlemmer har en klar, underskrevet aftale om, at de fratræder deres politiske poster, når de forlader partiet, så partiet ikke mister indflydelse ved partihop:

- Aftalen er lavet før min tid som formand, men i gensidig respekt og for at vise hensyn til partiets politiske arbejde ikke bliver påvirket af partihopperi. Jeg håber, at vores tidligere medlem følger den indgåede aftale, siger Aqqalu Jeremiassen.

Kim Ezekiassen har overfor Sermitsiaq.AG oplyst, at han har planer om at fortsætte sit kommunalpolitiske arbejde under Siumuts logo.

Lokalafdelinger skal styrkes

Selvom Atassut nu ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq, så forventer formanden, at partiet kan komme til kommunen til sommer. Formanden understreger, at sådanne rejser skal godkendes af hovedbestyrelsen, da partiet arbejder på at holde budgettet i plus.

- Men vi har interesse i at styrke vores lokalafdelinger og møde vores folkevalgte medlemmer i hele landet. Selvom udmeldelsen er en ærgerlig situation, holder vi stadig fokus på alle kommuner, deriblandt Sydkommunen, siger Aqqalu Jeremiassen.