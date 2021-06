Formand: Udvalg bør høres om udenrigspolitik

Thomas Munk Veirum Lørdag, 19. juni 2021 - 15:02

I den seneste tid har udenrigs- og sikkerhedspolitik fyldt meget i mediebilledet og i den offentlige debat. Nu melder formanden for Inatsisartuts Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg ud, at loven bør ændres.

Det skal ske for, at Naalakkersuisut ikke kan komme uden om at drøfte vigtige udenrigs- og sikkerhedspolitiske emner med udvalget:

- Det er mit indtryk, at fokus fremadrettet bør være, at vi får øget kompetencen for udvalget, siger formand Sofia Geisler (IA) til Sermitsiaq.AG og fortsætter:

- Det er vigtigt, at en dialog mellem Inatsisartut og Naalakkersuisut er baseret på gensidig tillid og respekt. Det har kendetegnet relation før og nu, men det er vigtigt at dette bliver nedfældet ved lov.

Kapacitetspakke til debat

De emner, der den seneste tid har været på dagsordenen, er blandt andet en fælles Arktis-strategi for hele rigsfællesskabet, og en kapacitetspakke vedtaget i Folketinget til styrkelse af forsvaret i Arktis til 1,5 milliarder kroner.

Under debatten er naalakkersuisoq for udenrigsanliggende, Pele Broberg (N), kommet med flere opsigtsvækkende udmeldinger.

Forløbet har fået Inatsisartuts Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg til at kalde Broberg i samråd om Naalakkersuisuts politik. Et samråd der blev gennemført onsdag.

Samrådet var lukket, og derfor er det begrænset, hvad offentligheden kan få at vide.

Behov for parlamentarisk kontrol

I pressemeddelelsen, som udvalget sendte ud torsdag, står der:

- Udvalget var blandt andet interesseret i de forskellige udmeldinger, der har floreret i pressen den seneste uges tid. Udvalget vil se frem til at modtage yderligere oplysninger, når Naalakkersuisut har formuleret sin politik på disse områder.

Formanden siger i forlængelse af mødet, at der er behov for en styrkelse af udvalgets parlamentariske kontrol med Naalakkersuisut i udenrigs-spørgsmål:

- Det, som udvalget er opmærksom på, er, at det udenrigs- og sikkerhedspolitiske fylder meget og det kommer til at fylde endnu mere. På grund af Grønlands geografiske placering.

- Det er en meget vigtig periode for landet, og det kræver et endnu tættere samarbejde mellem Naalakkersuisut og udvalget, siger Sofia Geisler.

Vil sende forslag til formandskab

Det er Sofia Geislers vurdering, at der vil være bred opbakning i udvalget til at sende et forslag videre til formandskabet for Inatsisartut. Det skal være hensigten med forslaget, at udvalget får tilsvarende kompetencer som Udenrigspolitisk Nævn har i Folketinget:

- Det er nedfældet i lovgivningen, at i et hvert væsentligt forhold skal den pågældende minister forelægge det for nævnet.

- Jeg tror, at det er vigtigt at få sikret, at udvalgt får øget kompetencen, for det vedrører noget så vigtigt som tryghed og en ordentlig relation til omverdenen, siger Sofia Geisler.