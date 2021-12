Formand for Siumut: - Uranspørgsmål og Paris-aftale var de vanskeligste sager

Redaktion Lørdag, 11. december 2021 - 15:44

Efter at Siumut har været det regeringsbærende parti i flere år, besluttede partiet efter valgnederlaget, at det vil arbejde seriøst som oppositionsparti og ud fra et stabilt grundlag til gavn for vælgere og samfund. Det skriver avisen Sermitsiaq.

Siumut mener, at den nuværende koalition, som sad i oppositionen under deres regeringsførelse, har skabt splittelse.

- I forrige valgperiode skabte oppositionen kaos i samfundet og arrangerede flere demonstrationer mod regeringen. Det vil vi gerne væk fra. Den ”vrede”, som de har givet befolkningen, vil vi fra Siumut som det første gerne arbejde for at ændre. Vi vil også fra Siumut gerne sikre, at vi ikke vil være dem, der hele tiden finder fejl, og i stedet arbejde for samfundet ud fra et realistisk og et ærligt sted, siger formand for Siumut, Erik Jensen til Sermitsiaq.

Han mener på den anden side, at efterårssamlingen er gået godt, set ud fra Siumuts perspektiv, hvor Siumuts gruppe i Inatsisartut har holdt godt sammen under samlingen.

