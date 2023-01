Formand med opsang: Der bliver ikke taget godt nok hånd om socialrådgivere

Anders Rytoft Onsdag, 25. januar 2023 - 15:58

Chikane og trusler samt dårlig kommunikation og underbemanding er roden til stress, mener Dina Olsen, formand for Atorfillit Kattuffiat.

Hendes udtalelse kommer i kølvandet på fagforeningens seneste undersøgelse, som blandt andet viser, at 70 procent af medarbejderne, herunder socialrådgivere, rådgivere i socialt arbejde samt sagsbehandlere i socialforvaltningen, har oplevet stress inden for de seneste to uger.

Foruroligende, men ikke overraskende tal.

I 2020 viste en undersøgelse, at en tredjedel af medlemmerne oplevede stress gennem en længere periode. Resultater, som formanden for Atorfillit Kattuffiat udmærket kender til.

Pjecer til tillidsrepræsentanter

Men hvorfor er der så ikke blevet taget bedre hånd om socialrådgivernes kritisable vilkår?

Dina Olsen forklarer, at fagforeningen gjorde opmærksom på de dårlige arbejdsforhold over for offentligheden og arbejdsgiverne i kølvandet på stressundersøgelsen fra 2020.

- Vi (Atorfillit Kattuffiat, red.) har blandt i samarbejde med en psykolog lavet pjecer på dansk og grønlandsk, som vi har givet til vores tillidsrepræsentanter. Disse pjecer handler blandt andet om, hvordan man kan forebygge stress, siger hun.

Hun erkender, at det ikke har ændret meget ved problemstillingen, men Dina Olsen oplyser, at visse medlemmer har tilkendegivet, at det har været et positivt redskab.

Passer ikke godt nok på de ansatte

Formanden retter til gengæld kritik mod arbejdsgiverne.

- Jeg tror, ligesom undersøgelsen peger på, at der er for få medarbejdere til mængden af opgaver. Det har arbejdsgiverne ikke gjort noget ved, muligvis for at spare, siger hun og tilføjer, at arbejdsgiverne må forsøge at gøre faget mere attraktivt.

Dina Olsen peger konkret på, at medlemmerne ikke har klare retningslinjer i forbindelse med deres arbejdsopgaverne, og at de bliver påduttet administrative opgaver. Det tager for meget tid, som i stedet kunne være blevet brugt sammen med klienterne.

LÆS OGSÅ: Overvældende mange socialrådgivere oplever stress: Nødt til at finde en løsning

Formanden mener desuden, at arbejdsgiverne heller ikke passer godt nok på deres ansatte.

- Vores medlemmer mangler supervision og psykologhjælp, når de har arbejdet med tunge ting. Den del prioriterer arbejdsgiverne ikke så meget. Måske for igen at spare.

Hun tilføjer:

- Det er noget, vi som fagforening er nødt til at tage op i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Arbejdsgiverne skal ifølge arbejdsmiljøloven sørge for, at miljøet er sundt og sikkert på arbejdspladsen.

Stress er dyrt

Dina Olsen forstår godt, hvorfor det er svært at tiltrække flere socialrådgivere:

- Det er klart, når folk hører om, at der er for mange arbejdsopgaver og dårlige arbejdsvilkår - ligesom den seneste undersøgelse belyser.

Arbejdsgiverne og politikerne er nødt til at kigge på undersøgelsen, tage ved lære og gøre noget ved vilkårene og de dertilhørende problemer, mener Dina Olsen. Hun understreger, at fagforeningen gør deres ved at oplyse befolkningen og henvende sig til arbejdsgiverne.

- Jeg tror, at de (politikerne og arbejdsgiverne, red,) er ved at forstå, at det er vigtigt for alle, at der kommer styr på vilkårene. Arbejdsmiljøet skal være så godt som muligt. Stress er dyrt, økonomisk og personligt.