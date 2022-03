Formand for fiskerikommisionen: Ingen anbefaling om færre fiskere

Merete Lindstrøm Tirsdag, 22. marts 2022 - 10:50

Det tidligere formandskab i fiskerikommissionen Jens Paulsen og Peder Andersen mener, at det er en – tilsyneladende udbredt – misforståelse, at kommissionen skulle have anbefalet færre jollefiskere i det kystnære fiskeri. Det er ikke tilfældet, skriver de i en udtalelse.

- Kommissionen har anbefalet en tilpasning af TAC’en til den videnskabelige rådgivning, og den har anbefalet individuelle omsættelige kvoter (IOK) i blandt andet det kystnære fiskeri efter hellefisk, men den har ikke anbefalet tvangssalg af kvoteandele, understreger de.

Anbefalingen vil konkret betyde, at det vil være op til den enkelte kvoteandelsindehaver om han eller hun vil beholde sine andele eller forlade fiskeriet, hvis lovgivningen ændres, så der indføres individuelle omsættelige kvoter (IOK) på det kystnære fiskeri efter hellefisk. Det foregår i øjeblikket som et såkaldt olympisk fiskeri, som betyder, at der er en samlet kvote, som fiskerne kan fiske på til kvoten er opfisket.

Bekymring for at kvoter samles på færre hænder

En metode der har givet anledning til hovedpine for flere naalakkersuisut og en del administration hos Departement for Fiskeri og Fangst, efter at der i første omgang var kvartalskvoter, senere månedskvoter, en kort periode årskvoter og nu igen kvartalskvoter. Det kunne tolkes, som om systemet ikke fungerer optimalt.

Men flere af branchens parter er bekymrede for om IOK vil betyde, at landets ressourcer ender på færre hænder, og at de mindre jollefiskere skubbes ud af fiskeriet.

- Det er korrekt, at nogle erfaringer viser, at der gennem frivilligt salg af kvoteandele efter indførelse af IOK sker en udvikling hen imod koncentration (jf. for eksempel det havgående rejefiskeri i Grønland). På den anden side er der i fartøjselementet i det kystnære hellefiskefiskeri nu flere licenshavere, end der var for nogle år siden. Her har IOK ikke ført til færre fiskere, påpeger det tidligere formandskabe i kommissionen.

Kvoteloft skal sikre flere aktører

Kommissionen har anbefalet et kvoteloft på 0,4 - 0,6% i jollefiskeriet efter hellefisk. Det er ikke en anbefaling om, at hver fisker skal eje en kvoteandel i denne størrelsesorden, men om at der bør fastsættes et absolut minimum for, hvor mange fiskere, der kan være tilbage, hvis en del af kvoteandelene overdrages.

Kvoterne på hellefisk i det kystnære hellefisk er langt over den biologiske anbefaling. Alligevel har mange fiskere svært ved at tjene nok til at brødføde familien fordi der er så mange om buddet med licenser.

Desuden vil det ifølge Grønlands Økonomiske Råd være hensigtsmæssigt, at nogle fiskere bliver beskæftiget i andre erhverv, fordi der mangler arbejdskraft mange steder.

- Dette synspunkt fremgår nok også af kommissionens betænkning; men synspunktet har ikke ført til en anbefaling om at indføre regler, som tvinger folk ud af fiskeriet, understreger Jens Paulsen.

- Indførelse af lovgivning på grundlag af kommissionens anbefalinger vil ikke tvinge fiskere til at forlade deres erhverv; men det vil give dem mulighed for at gøre det, hvis de mener, at det for dem er den rigtige løsning.