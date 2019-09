Forlist Høegh-Dam-fartøj lækker diesel

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 17. september 2019 - 15:45

”Narluneq” har lækket diesel, men det er knap så bekymrende, som hvis det havde været tung olie. Det skyldes, at diesel hører til den lettere form for olier, der hurtigt fordamper og dermed ikke giver varige skader for miljøet.

- Vi er naturligvis meget opmærksomme på det havarerede skib, og på at miljøet lider mindst mulig skade. På nuværende tidspunkt har trawleren heldigvis ikke lækket hverken hydraulik- eller motorolie, oplyser departementschef i Miljødepartementet Mette Skarregaard Pedersen til Sermitsiaq.AG.

Tilses en gang i døgnet

Det lokale beredeskab fra Qaqortoq er mindst en gang dagligt ude at bese det havarede fartøj for at vurdere og følge situationen. Og have sikkerhed for, at den ikke har lækket tung olie.

- Beredskabet vurderer, at der er tale om et mindre udslip af diesel, som kan se ud af mere, end hvad det rettelig er, forklarer departementschefen.

Beredskabschef Peter-Erik Thomsen oplyser til Sermisiaq.AG, at skibet indeholder 30.000 liter diesel, 6000 liter hydraulikolie og 300 liter motorolie.

- Min vurdering er, at skibet lækker tre til fem liter diesel i døgnet, oplyser Peter-Erik Thomsen, der netop har været ude at besigtige skibet.

Skroget intakt

Beredskabschefen kan i øvrigt oplyse, at der ikke er slået hul i skroget af skibet.

Det formodes, at skibet har ramt et skær under vandet med næsen af skibet, hvorefter den har tippet så voldsomt, at den har taget vand ind, hvorefter den er kæntret.

- Når man skal i gang med at tømme brændstoftankene og bjærge fartøjet, skal der tages de nødvendige forholdsregler. Det er vigtigt at begrænse risikoen for spild af brændstof, så bjærgningen ikke skader miljøet, forklarer Mette Skarregaard Pedersen.

På vej til Europa

Skibet tilhører Iluliaq Seafood, som blandt andet kontrolleres af Kim Høegh-Dam og to spanske investorer. Skibet var – ifølge kilder - tilsyneladende på vej til et værft i Danmark, men oplysningen kan vi ikke få bekræftet af Kim Høegh-Dam, da han ikke ønsker at tale med Sermitsiaq.AG.