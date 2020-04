Forlag mærker corona-krise

Poul Krarup Mandag, 13. april 2020 - 15:40

Der er jo ikke så mange her, der lever af at være forfattere, og der har ikke været meldt noget ud om, at de specifikt kunne søge penge fra hjælpepakker eller kulturmidler ud over for eksempel de almindelige arbejdslegater, siger Lene Therkildsen til spørgsmålet om, hvordan forfatterne klarer sig under corona-krisen.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Kulturarbejdere inden for det offentlige er jo nok sikret. Det er nok ikke så mange, der er 'ansat' inden for det private. Freelancearbejde er formentlig mere almindeligt - og det kan jo virkelig blive et problem for mange på dette område, vurderer Lene Therkildsen, der imidlertid også er meget spændt på hvordan hendes forlag Milik Publishing klarer sig igennem krisen.

Vi kan godt mærke, at bogsalget er dalet, og vi kommer til at miste meget på det salg, der normalt går til turister i sommerhalvåret. Vi kører med halvanden mands (kvindes) besætning nu og forbereder kommende udgivelser, takket være fondsmidler - men der kommer nok et underskud i den anden ende , vurderer Lene Therkildsen.

Læs seneste udgave af Sermitsiaq - få adgang herunder: