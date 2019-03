Forkæmper døde få dage efter Nersornaat-hæder

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 19. marts 2019 - 12:33

Et års kamp mod galdeblærekræft sluttede natten til tirsdag, da én af de fremmeste forkæmpere for grønlands fiskerierhverv døde.

Peder Munk Pedersen fik lørdag overrakt Nersornaat i Sølv i Polar Seafoods lokaler i Aalborg af formanden for Inatsisartut Vivian Motzfeldt.

Globale standarder

Her var han omgivet af den nærmeste familie og Vivian Motzfeldt sagde følgende i forbindelse med overrækkelsen af Nersornaat i sølv:

- Du har været med til at realisere adskillige initiativer inden for fiskeribranchen, hvor du bl.a. har stået for fiskeriavisen Killingusaaq, du har også arbejdet for at få den grønlandske rejefiskeri certificeret efter Marine Stewardship Council globale standarder for bæredygtig og velforvaltede fiskerier, inden for rammerne af Sustainable Fisheries Greenland.

Redaktør

Peder Munk Pedersen kom til Grønland som journalist og har været ansat på avisen AG i mange år. Han blev senere redaktør på avisen Sermitsiaq. Han stoppede som redaktør i 1982.

Peder Munk Pedersen har i sin tid blandt andet haft direktørposten i rederiforeningen APK og været direktør i fiskeridirektoratet. Udover det har han haft bestyrelsesposter i blandt andet Pinngortitaleriffik.

- Du beskrives som en ildsjæl inden for Grønlands vigtigste erhverv, fiskeriet og har med stor viden og indsigt i området kæmpet for erhvervets vilkår, til stor gavn for hele den grønlandske befolkning, sagde Vivian Motzfeldt (S) til Peder Munk Pedersen før overrækkelsen af Nersornaat i sølv i lørdags.