Forhandlingerne bliver mere konkrete      

Merete Lindstrøm Fredag, 09. april 2021 - 08:36

Hvor kan partierne mødes, og hvor er der knaster, der står i vejen for et eventuelt koalitionssamarbejde. Det er på dagsordenen, når Múte B. Egede mødes med de fire partier til kaffe i dag fredag.

Invitationerne røg ud torsdag aften, og fredag forventer Múte B. Egede, at forhandlingerne kommer ind i næste fase, hvor partierne melder ud om de store emner i forhold til et fremtidigt samarbejde.

Formanden understreger, at han går efter en koalition, der tæller mere end 16 mandater.

- Vi vil gerne have en stabil koalition, der holder i fire år, som ikke kommer med rokader i tide og utide. Vi vil arbejde for at vinde samfundets tillid til dem, der leder landet, siger Múte B. Egede til Sermitsiaq.AG

Uenigheder om Kuannersuit

Flere analytikere mener, at spørgsmålet om mineprojektet ved Kuannersuit har været med til at sikre IA valgsejren, da partiet har meldt klart ud at projektet stoppes med dem ved magten.

Både Demokraatit og Siumut har været åbne overfor projektet, så længe det overholder råstoflovgivningen om miljø og sundhed.

Naleraq er ligesom IA mod projektet, omend det handler mere om, at de ikke vil starte storscalaprojekter indenfor råstofområdet, så længe der står i selvstyreloven, at alle indtægter efter de første 75 millioner bliver trukket i bloktilskuddet.

Atassut ønsker en folkeafstemning om spørgsmålet.

Om IA kan mødes i en koalition med nogle af de partier, som ikke er på samme side om Kuannersuit, vil vise sig den kommende tid. Et andet stort emne, hvor der skal findes fælles fodslag er omkring velfærdsområdet, som også har fyldt en del i valgkampen.