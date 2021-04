Forhandlingerne fortsætter – Siumut er stadig med

Merete Lindstrøm Søndag, 11. april 2021 - 11:20

IA har lagt op til forhandlinger med forskellige overordnede emner, som de vil høre partiernes holdning til. Erik Jensens oplyser til Sermitsiaq.AG, at Siumut har svaret, og at forhandlingerne fortsætter.

- Vi har fremlagt nogle forskellige muligheder for at mødes i et samarbejde, og så er det op til IA, om de kan være med til det, siger Erik Jensen.

Han vil ikke svare på, om mineprojektet ved Kuannersuit, som er en af IA´s store mærkesager, er en del af forhandlingerne, men han påpeger, at der kan være udfordringer forbundet med betingelser, der ikke er til forhandling.

- Det er svært at forhandle ud fra ultimative krav, siger Erik Jensen.

Vil se på prioriteringer

Han håber, at IA vil åbne op for detaljer i deres oplæg under de videre forhandlinger.

- Vi vil gerne se noget mere konkret på, hvad de fremlagte ting fra IA’s side indebærer. For eksempel i forhold til hvilke økonomiske konsekvenser det har, og hvordan skal der prioriteres.

Demokraatit har efter hvad både de og IA betegner som konstruktiv dialog og forhandling, meldt ud at de ikke er med i det videre forløb mod en endelig koalitionsaftale. De vil til gengæld gerne samarbejde om brede forlig, hvor partierne kan finde fælles fodslag i den kommende valgperiode.

Naleraq og Atassut er fortsat med i forhandlingerne.

Savner nogle emner

Erik Jensen og Siumut har fortsat områder, de gerne vil have med i forhandlingerne.

- Der er nogle vigtige emner, som vi savner, som er helt fraværende i forhandlingerne, siger han.

Erik Jensen vil ikke komme nærmere ind på hvilke emner.

- Vi vil gerne undgå at forhandle igennem medierne. Også af respekt for forhandlingslederen, siger han.