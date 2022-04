Forhandlinger mellem Air Greenland og Dansk Metal er fortsat i gang

Thomas Munk Veirum Lørdag, 02. april 2022 - 09:21

Mange menneskers påskeferie er i øjeblikket på spil i forhandlinger mellem Air Greenland og Dansk Metal, som skal forsøge at blive enige om en ny overenskomst for selskabets flymekanikere.

De to parter har nemlig varslet henholdsvis lockout og strejke, hvis ikke der opnås en aftale. Det vil betyde en nedlukning af stortset al flytrafik mellem Danmark og Grønland samt internt i Grønland kort før påske.

Fredag i denne uge mødtes de to parter i Danmark i Forligsinstitutionen, som har til opgave at afsøge mulighederne for en løsning på konflikten.

Parterne må ikke udtale sig om forhandlingerne mens de står på. Men Ole Rosschou fra Dansk Metal kan dog bekræfte, at forhandlingerne fortsat er i gang lørdag middag dansk tid.

Forhandlingerne begyndte fredag formiddag, og når de fortsat er i gang, betyder det groft sagt, at de to parter stadig har noget at tale om, og at det stadig er muligt at finde en løsning.

Dansk Metal har varslet strejke for to mekanikere på atlantruten fra 9. april. Det har fået Air Greenland til at varsle lockout af alle selskabets flymekanikere fra 11. april.