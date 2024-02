Forfatterforening forlader kunstner-forbund og kommer med krads kritik

Thomas Munk Veirum Fredag, 23. februar 2024 - 09:01

Det er med en hård kritik, at Grønlands Forfatterforening sløjfer sit medlemskab af paraplyorganisation for skabende og udøvende kunstnere - EPI.

Forfatterforeningen (Kalaallit Atuakkiortut) skriver i en meddelelse, at "EPI er desværre blevet til et ”nagle beskuende forbund”, hvor bestyrelsesmedlemmerne ikke engang kan arbejde sammen."

Ifølge forfatterforeningen har problemerne stået på i flere år:

- Derfor har EPI været dysfunktionel i flere år. Grønlands forfatterforening kan ikke længere bakke om EPI som paraplyorganisation, og derfor har meldt sig ud, lyder det fra Forfatterforeningen, der har Juaaka Lyberth som formand.

Kan godt sætte sig ind i kritikken

Ifølge forfatterforeningen bør EPI løfte sig op og blive til en visionær arkitekt og aktør for de skabende og udøvende kunstneres og aktørers fremtid.

Formand for EPI, Hans Jukku Noahsen, er ærgerlig over, at forfatterforeningen forlader EPI:

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at KA vælger at gå. Men som jeg ser det, så er kritikken møntet på den tidligere bestyrelse.

- Jeg kan godt sætte mig ind i kritikken, men den bør ikke være møntet på den nye bestyrelse. Jeg mener, at der er et bedre samarbejde med den nye bestyrelse. Og vi arbejder på at organisationen bliver mere synlig, siger Hans Jukku Noahsen til Sermitsiaq.AG.

Oprydning af økonomien i gang

Ifølge formanden er der en oprydning i gang i EPI, der også omfatter økonomien:

- Det er en kæmpe arv, vi har fået fra den afgåede bestyrelse. Deriblandt rod i regnskaberne, som jeg ikke kan komme ind på. Men nu har vi en revisor tilknyttet, så arbejdet med at skabe overblik over regnskaberne er i gang, siger Hans Jukku Noahsen, der håber at kunne genoptage samarbejdet med forfatterforeningen:

- Det er kommet bag på os, at KA vælger at komme med kritikken via pressen. Vi står klar til at åbne døren og indbyde til samtale, hvis de vælger at banke på døren igen. Vi håber og arbejder for, at EPI kommer til at køre godt igen, og skal være samlingspunktet for vores medlemmer.