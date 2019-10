Forfatter: Canada skal støtte ny flyrute

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 30. oktober 2019 - 16:37

Canadas største avis, The Globe & Mail, lagde i sidste uge spalter til et seriøst forslag om, at Canada skal styrke sine forbindelser til Grønland, og at den canadiske regering hurtigst muligt bør skyde penge i at etablere en flyrute mellem landene.

Det skriver AG.

- Det forventede turistboom i Grønland vil også skabe muligheder for Canada. I forvejen deler inuit i Canada og Grønland sprog, historie og kultur. Turister, som besøger Grønland er blot et »hop« væk fra Iqaluit, Pangnirtung, Qikiqtarjuaq, Clyde River and Pond Inlet – Canadas svar på de schweiziske alper. Turisme er ikke en universalløsning, men hvis tingene gøres på den rigtige måde kan erhvervet skabe jobs i lokalsamfundene, hylde den oprindelige kultur og samtidig er det en branche, som er mere »venlig« over for naturen og miljøet end de mere hårde industrier, skriver Michael Byers i The Globe & Mail.

Michael Byers er faglitterær forfatter og forsker på University of British Columbia, ekspert i international politik og har for nylig været på researchrejse i Grønland.

Læs hele artiklen i AG – få adgang herunder: