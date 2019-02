Forfatter er ny kulturambassadør i Sermersooq

redaktionen Fredag, 15. februar 2019 - 17:32

Forfatteren Niviaq Korneliussen er blevet udnævnt som ny kulturambassadør for Kommuneqarfik Sermersooq.

Hun blev udpeget som ny kulturambassadør ved et stort arrangement på landsbiblioteket i Nuuk.

- Jeg var på ferie i Sydafrika da jeg så, at jeg havde fået brev fra Kommuneqarfik Sermersooq. Jeg læste brevet og fandt ud af, at man havde valgt mig som kulturambassadør. Det var en dejlig overraskelse, siger Niviaq Korneliussen ifølge kommunen.

Udvikling af litteraturen

- Det er vigtigt for mig, at vi udvikler den grønlandske litteratur og med udnævnelsen som kulturambassadør håber jeg på, at jeg kan være med til at sætte fokus på området. Jeg glæder mig til at lave nogle arrangementer indenfor forfatterskab, siger den nyudnævnte kulturambassadør, fremhæver hun.

Den 29-årige forfatter overtager titlen som kulturambassadør for Kommuneqarfik Sermersooq efter kunstneren Gedion Qeqe fra Tasiilaq.