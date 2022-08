Forfatter kom med kraftig opsang under sorgkonference

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 24. august 2022 - 15:31

Det Nationale Sorgcenter i Grønland holdt i dag en minikonference om sorg på Hotel Hans Egede i Nuuk, hvor Kronprinsesse Mary også holdt tale. Konferencen blev kaldt "Sammen om sorgen", hvor fagfolk sætter fokus på sorg og de pårørendes rolle i sorgen.

Kronprinsesse Mary valgte i sin tale at citere forfatter af bogen Blomsterdalen, Niviaq Korneliussen.

- Det, at miste til selvmord, er blevet normalt. Det er simpelthen blevet en del af vores kultur. Det sker overalt. For brødre, mødre, onkler, klassekammerater, kusiner. Alle. Så de er ikke noget, der er særligt chokerende, citerede Kronprinsesse Mary i sin tale.

Forfatteren til Blomsterdalen, Niviaq Korneliussen kom med en opsang til de tilstedeværende på konferencen om, at der ikke bliver gjort nok for at gribe pårørende, når de er i sorg over deres tab.

- Jeg håber virkelig, at den undersøgelse I har lavet vil have genklang i befolkningen. Det er jo viden, vi har i forvejen. Vi går rundt og ved, at de her ting foregår, men alligevel så gør vi ikke nok, sagde Niviaq Korneliussen.

20 Procent dør af unaturlige årsager

Kronprinsessen understregede i sin tale, at det er vigtigt at bryde tabuet omkring sorg:

- Sorg er noget af det sværeste, og noget de fleste har oplevet. Sorg kan komme pludseligt. Som noget uventet. Sorg fylder meget og kan overtage ens liv i hvert fald i en periode. Alligevel er døden og sorgen, ikke noget vi taler om. Derfor er det mig en stor glæde, at vi i dag sætter fokus på død og sorg – og det tabu, der er omkring det, udtalte Kronprinsesse Mary.

Tusaannga Hvis man har tanker om selvmord eller føler sig alene, kan man kontakte Tusaannga på 801180 eller sms 1899 for at få en anonym og gratis samtale med rådgivere.

Tusaanngas åbningstider er:

Mandag-torsdag kl. 9.00-22.00

Fredag kl. 9.00-04.00

Lørdag kl. 16.00-04.00

Søndag kl. 16.00-22.00

Både Grønlands Politi, Kommuneqarfik Sermersooq, Naalakkersuisoq for sundhed Mimi Karlsen, Kronprinsesse Mary der er protector for den danske Sorgcenter og direktøren for Det Nationale Sorgcenter i Grønland Preben Engelbrekt kom med deres input under konferencen, mens børnetalsmanden Aviâja Egede Lynges tale blev vist på en filmklip. Flere aktører på social- og sundhedsområdet deltog også til konferencen.

Tallene viser, at 20 procent af alle dødsfald i Grønland sker af unaturlige årsager som selvmord, drab og ulykker. Dertil kommer den store gruppe af befolkningen, som har oplevet traumer som sekseulle overgreb, og som derfor oplever sorg, påpegede politiet.

- Men uanset hvilke tiltag, der bliver taget, så er raten på selvmord uændret igennem mange år. Derfor må sorgen spille en stor rolle i den rate, sagde politidirektør Bjørn Tegner Bay.

Sorglinje åbnes

Direktør for Det Nationale Sorgcenter, Preben Engelbrekt oplyste, at sorgcenteret arbejder for at åbne en sorglinje, som pårørende der har mistet, eller borgere der på en eller anden måde oplever sorg i livet kan ringe til.

- Sorglinjen bliver bemandet med fagfolk og personer, der selv har haft sorg tæt ind på kroppen. Dermed har det også gjort erfaring indenfor sorgbearbejdning, sagde han.

Samtlige deltagere udtrykte, at det er vigtigt for befolkningen at tale mere åbent om sorg, så den onde cirkel på selvmordsraten og selvskadende adfærd kan minimeres i samfundet.