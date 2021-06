Forfatningskommissions årsrapport: Stor udskiftning og merforbrug

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 25. juni 2021 - 11:46

Forfatningskommissionen som udarbejder et forfatningsudkast, der skal træde i kraft den dag Grønland bliver selvstændig arbejder på sagen. AF kommisionens årsrapport fremgår det at et merforbrug på omkring en halv millioner kroner skyldes borgeroplysning vedrørende forfatningsarbejdet.

- Borgeroplysning har været et nødvendigt tiltag, da forankring af forfatningsarbejdet tager sit afsæt fra befolkningen, skriver forfatningskommissionen i deres årsrapport.

Forfatningskommissionen fik 5.657.000 kroner i bevilling i 2020.

Stor udskiftning

Forfatningskommissionens arbejde gik i stå, da Doris J. Jensen stoppede som formand i starten af 2020. Næstformanden Kuupik Kleist henvendte sig til daværende Naalakkersuisut og Inatsisartut flere gange for at få en ny formand på banen. Ineqi Skourup Nielsen blev formand for kommissionen efter daværende Naalakkersuisut (S) indstillede ham til posten.

Efter nogle måneder trak Atassut sig fra kommissionen, hvor et medlem fra partiet Paninnguaq M. Kruse trådte ud. Derefter har der været udskiftning af medlemmerne fra Naleraq og Demokraatit.

Pele Broberg (N) afløste Per Rosing Petersen, mens Jens-Erik Kirkegaard (D) har aflyst Nivi Olsen.

Ved siden af de nye medlemmer, så er der også kommet flere tilforordnede medlemmer. Sara Olsvig og Inuuteq Holm Olsen blev udpeget som tilforordnet medlemmer, da Pele Broberg blev medlem.

Forlænger arbejdet

I slutningen af 2020 har kommissionen også sluttet at forlænge deres arbejde med et år. Man forventer at deres arbejde bliver færdig i 2022.

- Formandskabet besluttede at ansøge om yderligere forlængelse af Forfatningskommissionens virke i Naalakkersuisut. Naalakkersuisut har efterfølgende godkendt Forfatningskommissionens forlængelse med et år, hvori Forfatningsarbejdet forventes at blive afsluttet ultimo 2022, skriver kommissionen i deres årsrapport.

Forfatningskommissionen består i dag af: