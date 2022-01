Forfatningskommission i afgørende fase

Redaktionen Onsdag, 26. januar 2022 - 08:48

Drømmen om at få skabt en livlig og inspirerende folkelig debat om dét, der er kaldt Grønlands vigtigste lov, er aldrig rigtig blevet til noget. Og nu er Forfatningskommissionens bundne opgave blevet ændret af Naalakkersuisut. Borgerinddragelse er ikke længere en del af arbejdet med at lave en grundlov for et frit Grønland.

Det skriver avisen AG.

- Vores nye kommissorium er væsentlig forskellig fra det oprindelige kommissorium på det punkt, der vedrører involvering af befolkningen. Den del er nu taget ud af kommissoriet, og den opgave har Naalakkersuisut taget på sig. Hvordan de vil gribe arbejdet an, kan jeg ikke svare på, forklarer den nyligt tiltrådte kommissionsformand Kuupik V. Kleist.

Borgernes input var ellers oprindeligt tænkt som en grundlæggende forudsætning for Forfatningskommissionens arbejde.

- Da det er første gang, det grønlandske folk skal tage stilling til en selvstændig forfatning, bør processen samtidig bruges til at tage grundlæggende værdimæssige debatter op i offentligheden og ligeledes foretage et folkeligt oplysningsarbejde. Processen forudsætter, at det grønlandske folk er blevet inddraget under udarbejdelsen og føler ejerskab til forfatningen, skrev Departementet for finanser i et notat, da kommissionen blev søsat.

