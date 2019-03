Forfatningsarbejde: Omstridt punkt er skrottet

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 29. marts 2019 - 08:09

Det fremgår af det kommissorium, som Naalakkersuisut og oppositionspartierne har forhandlet sig frem til, og som Sermitsiaq.AG har fået indsigt i.

Stidsemne

Tilbage i 2017 blev et helt særligt punkt i kommissoriet for den daværende Forfatningskommission mødt med kritik og en ophedet debat.

Følgende formulering havde sneget sig ind i kommissoriet, hvilket ikke var besluttet af Inatsisartut:

”Forfatningskommissionen skal udarbejde forslag til Grønlands forfatning i to tempi, hvor den ene del af forfatningen skal kunne træde i kraft under selvstyret og supplere den danske riges grundlov for så vidt angår Grønland, indenfor rammerne af det danske rige. Den anden del af forfatningen skal først træde i kraft, når Grønland træder ud af grundloven og det danske rige, og det grønlandske folk danner sin egen selvstændige stat”.

Motzfeldt gik imod

Tilbage i maj 2017 udtalte den nyvalgte formand for Forfatningskommissionen Vivian Motzfeldt til avisen Sermitsiaq:

- Ja jeg har set, at der er forskel, og jeg mener ikke, at Naalakkersuisut kan ændre på Inatsisartuts beslutning, uden at inddrage Inatsisartut. Det er beslutningen i salen, der er gældende, fastslog Vivian Motzfeldt på daværende tidspunkt.

Dermed var en grumset og en uklar arbejdssituation søsat, før Forfatningskommissionen overhovedet var kommet i arbejdstøjet.

Vittus: Lever op til betænkning

I det nye kommissorium er kravet om to tempi skrottet.

- Det er i overensstemmelse med betænkningen, der ligger til grund for Inatsisartutbeslutningen om udarbejdelse af en kommende forfatning, som blev vedtaget den 21. november 2016, forklarer den ressortansvarlige for forfatningskommissionen, Naalakkersuisog for Finanser Vittus Qujaukitsoq over for Sermitsiaq.AG.

Fokus på ind- og udtræden

Det er tydeligt, at der er lagt et stort arbejde i at definere de rammer, der gælder for medlemmernes ind- og udtræden.

- Det har tydeligvis været et fokuspunkt i udvalgsarbejdet med kommissoriet, at man har ønsket helt klare linjer for så vidt angår medlemmerns ind- og udtræden, hvorfor der nu også arbejdes med stedfortrædende medlemmer (suppleanter). Jeg tror, at det er et fornuftigt fokus fra udvalgets side, siger Vittus Qujaukitsoq.